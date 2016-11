Jaanus Karilaid: Reformierakond ei saa meiega suhteid üle öö ära siluda

Lemmi Kann

Jaanus Karilaid. Foto: Arvo Tarmula

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid ütles Lääne Elule, et Reformierakond on üritanud Keskerakonnaga suhete parandamise eesmärgil erakonna esimehe tasemel kontakti võtta.

Karilaid kinnitas samas, et Keskerakond ei kavatse enam vana reha otsa astuda ja oravapartei eemale jäämine valitsusest on kõigile kasulik.

„Kui rääkida erakonnaliikmete, valijate ja ka politoloogidega, siis osad survestavad, teised väidavad, et Reformierakonna opositsiooni jätmine on Eestile kasulik. See erakond on olnud 18 aastat järjest võimul, kriitikale ei reageeri ja muutub hoopis aina enesekindlamaks, mida võib ka ülbuseks nimetada,“ rääkis Karilaid, kelle sõnul peaks juba sel nädalal näha olema, kas Reformierakonna nurka istuma jätmine õnnestub või mitte.

Karilaid märkis, et Keskerakonna jaoks ei teeks oravaparteid vastuvõetavamaks ka see, kui erakonda juhiks Andrus Ansip. „Kui Keskerakond saaks oma programmi ellu viia koos Reformierakonnaga, siis poleks ju tähtsust, mis värvi on kass – peaasi, et ta hiiri püüab,“ tõi ta võrdluse.

„Eelkõige on asi ikkagi ideoloogias, kuid peab ka mainima, et suhted kahe erakonna vahel on viimastel aastatel arenenud pigem negatiivsemas suunas. Seda üle öö ei paranda, kuigi Reformierakond on viimastel päevadel üritanud erakonna esimehe tasemel väga tihedalt kontakti võtta, et suhteid parandada. Aga nii need asjad ikka ei käi,“ seletas Karilaid.

Keskerakonna aseesimehe sõnul vaadatakse esmajärjekorras sotsiaaldemokraatide ja IRL’i poole, aga koostööd tehtaks hea meelega ka Vabaerakonna ja EKRE’ga.

„Reformierakomma toiduahelast välja tõstmine mõjub ka parteilisele egoismile kindlasti hästi. Kas see õnnestub – saame näha. Enne ei saa hõisata, kui asjad tehtud. Kõik on alles algusjärgus.“

Keskerakonna juhatus hakkab täna lõuna ajal tekkinud olukorda arutama.

Sotsiaaldemokraadid ja IRL kogunevad kell 17.