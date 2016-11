Jaanus Karilaid: eelistame koalitsioonipartneritena sotsiaaldemokraate (2)

Refeeerinud Kristjan Kosk

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid. Foto: Arvo Tarmula

Keskerakonna aseesimehe Jaanus Karilaid ütles intervjuus Delfile, et ei välista Keskerakond valitsuskoostööd kellegagi, kuid eelistatakse siiski Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda.

Mida tähendab Keskerakonnale see, et eile sai Edgar Savisaare asemel erakonna esimeheks Jüri Ratas?

See tähendab seda, et Keskerakond mängib senisest palju aktiivsemalt kaasa sisepoliitikas, mis puudutab just koalitsiooni ja opositsiooni vahekordi ja vastasseise. Ma olen ka varem öelnud, et vanad vastasseisud on nüüd ära kukkumas ja uued on tekkimas. Kas see tähendab Reformierakonna isoleerimist või midagi muud, seda näitab aeg.

