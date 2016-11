Rakvere teater tuleb esmaspäeval Lihulasse

Lihula kultuurimaja. Foto: Arvo Tarmula

Mida teeksite, kui avastaksite ühel hommikul, et ühe asula, näiteks Lihula keskväljakule on püstitatud ausammas teile? Lavastus „Ausammas”, alapealkirjaga „Ühe arusaamatuse lugu”, just selliselt lähtepunktilt algab. Üks heasüdamlik viinalembene kojamees avastab hommikul, et öö jooksul on temale ausammas püstitatud. Kogu linnake on elevil ning põleb uudishimust, et teada saada, millega on nende kojamees Ivan Muhhin säärase austuse ära teeninud.

Venemaa tänapäeva näitekirjaniku Vladimir Žerebtsovi auhinnatud näidendi tõi Rakvere teatris lavale vene külalislavastaja Filipp Los.

Rakvere teatri komöödiat „Ausammas” mängitakse Lihula kultuurimajas 7. novembril. Osades Eduard Salmistu, Ülle Lichtfeldt, Tarmo Tagamets, Marin Mägi-Efert, Saara Kadak, Tarvo Sõmer, Liisa Aibel ja Helgi Annast.