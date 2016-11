Tsahnka vallandas tagasikutsumislaine

Kaire Reiljan

Margus Tsahkna tegi riigikogulaste tagasikutsumisega riigiettevõtete nõukogudest otsa lahti. Foto Merilin Kaustel-Lehemets

Õiguskantsler Ülle Madise seisukohale tuginedes vallandas rahandusministri ülesannetes tegutsenud sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna täna riigikogulaste tagasikutsumiste laine riigiettevõtete nõukogust.

Postimehe andmetel kutsus Tsahkna (IRL) seitsme riigiettevõtte nõukogust tagasi seitse riigikogulast: Remo Holsmeri ja Toomas Kivimägi AS Liinirongid nõukogust, Valdo Randpere AS Eesti Loots nõukogust, Peep Aru AS EVR Cargo nõukogust; Meelis Mälbergi AS Eesti Teed nõukogust; Kalle Pallingu OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse nõukogust ning Laine Randjärve SA Tallinna Tehnoloogiapark TEHNOPOL ja AS Eesti Loto nõukogust.

Tsahkna eeskujule järgnes keskkonnaminister Marko Pomerants (IRL), kes kutsus keskkonnauuringute keskuse nõukogu liikme kohalt tagasi Kalle Pallingu.

BNSi teatel on sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Jevgeni Ossinovski teinud erakonna teistele ministritele ettepaneku kutsuda nende haldusalade riigiasutuste ja -firmade nõukogudest riigikogu liikmed tagasi.

Ettepanekut järgiski kultuuriminister Indrek Saar, kes lisaks riigikogu liikmetele Aivar Sõerdile (SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester nõukogu), Lauri Luigele (SA Tehvandi Spordikeskus nõukogu), Deniss Boroditšile (Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed), Viktoria Ladõnskajale ja Igor Gräzinile (SA Vene Teater nõukogu) ning Krista Arule (SA Teater Vanemuine nõukogu) kutsus enda haldusala sihtasutuste nõukogu liikmete kohalt tagasi ka keskkonnaminister Marko Pomerantsi ja maaeluminister Urmas Kruuse.