Nõvalt tehti ühinemislepingusse üks ettepanek

Tarmo Õuemaa

Neljapäeval lõppes Nõval ettepanekute ja vastuväidete tegemine ühinemislepingule Lääne-Nigulaga. Saadeti üks ettepanek, mida ei saa aga arvestada, ütles Nõva vallavanem Deiw Rahumägi (pildil).

„Viimasel päeval tuli üks ettepanek, et Nõva kool peaks põhikoolina jätkama kolm volikogu koosseisu. Praegu on lepingus, et põhikool on Nõvale tagatud järgmise volikogu aja lõpuni,” ütles Deiw Rahumägi. „Seda ei saa arvestada, sest juriidiliselt on see ebapädev. Iga volikogu teeb oma otsused ise.”

Laupäeva hommikul Nõva koolimajas peetud ühinemislepingu teemalisel avalikul arutelul vallavanema sõnul ühtegi ettepanekut lepingusse ei tehtud. „Aur läks sellele, kas peaks ühinema Lääne-Nigulaga või Harjumaa poole, aga selles osas on volikogu juba otsuse Läänemaa kasuks teinud,” ütles ta.