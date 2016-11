Neli ideed Läänemaalt konkureerivad Ajujahil

Urmas Lauri

GreenCube soovib tootma hakata kokkupandavad hooned kriisipiirkondadesse. Foto: Urmas Lauri

Tänavu esitati Ajujahile 309 ideed, Läänemalt on konkureeerimas neli ideed.

Enamus ideedest tuli Tallinnast (106) või Harjumaalt (78). Tartumaalt esitati 58, Pärnumaalt 16, Võrumaalt 6, Saaremaalt 5, Ida-Virumaalt 4, Jõgevamaalt 4, Järvamaalt 4, Läänemaalt 4, Raplamaalt 4, Viljandimaalt 4, Valgamaalt 3, Lääne-Virumaalt 2 ja Põlvamaalt 2 ideed. Hiidlased ei esitanud ühtki ideed. Üheksa idee esitajat jätsid elukoha märkimata.



Kõikidest ideedest pärineb 121 info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, 47 tööstuse ja disaini, 40 turismi- ja teenusmajanduse, 36 sotsiaalse ettevõtluse, 28 tervise ja biomeditsiini, 20 loomemajanduse ning 17 energeetika ja keskkonna valdkonnast.



Kõik sada edasipääsejat selguvad hiljemalt 9. novembriks.

Läbi häkatonide ja Ajujahi pitchide on juba selgunud kümme edasipääsejat, muuhulgas on selgunud ka neli Top30 meeskonda.



Eesti suurima äriideede konkursi ellukutsuja on EAS, partner SEB ja suurtoetaja Elisa. Ajujahi elluviimist rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Ainus kord, kui Ajujahile saadeti rohkem ideid kui tänavu, oli 2009. aastal.

Ajujahil osalevad läänlased

Narkootilisi aineid tuvastav joogikõrs

Nutika kõrre tiim soovib hakata tootma narkootilisi aineid tuvastavaid joogikõrsi, mis võimaldaks ennetada seksuaalkuritegusid.

GreenCube

GreenCube soovib hakata tootma kokkupandavad hooned kriisipiirkondadesse, mis toimetatakse sihtkohta merekonteinerites. Looduskatastroofid või sõjad tekitavad kriisipiirkondi, kus on suur hulk inimesi peavarjuta. Seega on oluline, et turul oleks pakkumine võrdlemisi madala kuluga lihtsasti kokkupandavaks peavarjuks, mis oleks ühtlasi ka inimväärikas keskkond.

Digitaalne gaasipedaal

Digitaalne gaasipedaal on instrument, mis paigaldatakse auto gaasipedaali külge, ning mis ise automaatselt kontrollib, et auto ei ületaks lubatud sõidukiirust.

See teater

See teater soovib hankida muusikaürituste korraldamiseks valgus- ja helitehnikat.