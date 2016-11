Nebokat kritiseerib koalitsioonipartnereid nõukogu liikmete kaasuses

BNS

Reimo Nebokat. Foto Urmas Lauri

Reformierakonna peasekretär Reimo Nebokat kritiseerib koalitsioonipartnerite käitumist riigikogu liikmete riigiettevõtete nõukogudest tagasikutsumisel, märkides, et võimuliidu teised osapooled ei soovi teemat arutada.

„Riigikogu poolt on riigi sihtasutuste nõukogudesse nimetatud kümneid riigikogu liikmeid. Rahvusringhääling, hasartmängumaksu nõukogu, tagatisfond, rahvusooper, rahvusraamatukogu, haigekassa, Vene Teater, riigimetsa majandamise keskus, keskkonnainvesteeringute keskus ja kodanikuühiskonna sihtkapital on need näited, kus riigikogu liikmed erinevatest erakondades nõukogudes oma rolli täidavad," rääkis Nebokat.

Tema sõnul onõiguskantsler koos riigisekretäriga pakkunud valitsusele välja lahenduse, mille arutelu jätkatakse järgmisel nädalal. "Lahenduseks on uus nimetamise kord, mille tulemusel nimetataks riigikogu liikmeid riigi äriühingute ja sihtasutuste nõukogudesse riigikogu poolt. Koalitsioonipartnerite soov on õiguskantsleri ja riigisekretäri poolt esitatud kompromissettepanekut mitte arutada. See on pesudoteema, nii nagu selle vaidluse suurust ka Erkki Raasuke nimetanud on," rääkis Nebokat.

Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) esimees Margus Tsahkna kutsus rahandusministri ülesannetes tegutsedes seitse reformierakondlasest riigikogu liiget tagasi seitsme riigiettevõtte nõukogust, kirjutab Postimees.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimehe Jevgeni Ossinovski sõnul on ta teinud erakonna teistele ministritele ettepaneku kutsuda nende haldusalade riigiasutuste ja -firmade nõukogudest riigikogu liikmed tagasi.