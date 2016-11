Linnamäe sült ja Rannarootsi pasteet on parimate jõulutoodete hulgas

Toimetanud Kaire Reiljan

Foto: Liis Reiman Foto: Liis Reiman

Toidumessi Tallinn FoodFest 2016 külastajad valisid selle aasta parimate jõüulutoodete hulka Linnamäe Lihatööstuse lihase süldi ja Rannarootsi Lihatööstuse vasikapasteedi.

Parimate jõulutoodete konkursile esitas 25 ettevõtet kokku 52 lihatoodet, 22 pagaritoodet, 4 alkoholivaba hõõgveini ja 4 õlut. Nende hulgast valisid toidumessi külalised pimetesti käigus välja parimad.

Jõulutoode 2016 võitjad lihatoodete kategoorias:

Verivorst – Atria Eesti AS – Maks ja Moorits kanepi verivorst

Jõuluvorst – Atria Eesti AS – Maks ja Moorits peened pannivorstid

Verikäkk – Oskar LT AS – Oskari kahe peki verikäkk

Sült – Linnamäe Lihatööstus AS – Linnamäe lihane sült

Pasteet – Rannarootsi Lihatööstus AS – Vasikalihapasteet

Jõulupraad – Atria Eesti AS – Maks ja Moorits terijaki peekonipraad

Liha üllatustoode – Nõo Lihatööstus AS – Krõbekanaampsud

Jõulutoode 2016 võitjad pagaritoodete kategoorias:

Piparkook – LTT AS – Gille öko-piparkoogid

Jõululeib – Eesti Pagar AS – Puuviljaleib kirssidega

Keeks – Väike Ahi OÜ – Jõulukeeks

Pagari üllatustoode – Šeiker TÜ / Pai Pagar – Piparmündi-šokolaadirull peedibiskviidiga

Parim alkoholivaba hõõgvein – Altia Eesti AS – Blossa Alcoholfri Vinglögg

Parim jõuluõlu – A. Le Coq AS – Imperial Porter Kriek

Kõiki tooteid hinnati pimetesti põhimõttel ja järgnevate kriteeriumite alusel: lõhn, maitse, sisu või konsistents ning välimus. Hindajale esitati korraga kõik osalevad, samasse kategooriasse kuuluvad tooted ja paluti avaldada omapoolne arvamus hindamislehel. Kokku võttis jõulutoodete hindamisest osa 1941 messikülastajat.

Fotod ProExpo