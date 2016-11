Haapsalu linnal käib lasteaia õue korrastamine üle jõu

Lehte Ilves

Haapsalu Tarekese lasteaia juhataja Riima Velbre. Foto: Arvo Tarmula

Kuigi Tareke Haapsalus Põllu tänaval on tervist edendav lasteaed, ei tohi lapsed jalgrattaga õues sõita, sest õu on ohtlikult muhklik ja praguline. Parem pole asi ka Päikesejänkus.

Tarekese lasteaed on 30 aastat vana, aga selle aja sees pole õueteed ja asfaldiplatsid remonti saanud. „Enne masuaega turgutati lasteaiamaju seest ja väljast, pärast pole linnavalitsusel enam raha olnud,” nentis Tarekese juhataja Riima Velbre.

Tarekeses on jalgrattasõit keelatud, spordi- ja liikumisteemalisi ettevõtmisi on ohtlik korraldada. Pealegi on nende õu väike ja kui üks osa kasutusest välja langeb, jääb tegutsemisruum õige ahtaks.

Oktoobri keskel katkes lasteaia hoolekogu kannatus ja hoolekogu saatis Haapsalu linnavalitsusele kirja. Sellele kirjutasid alla hoolekogu ja lasteaia töötajad, allkirju jagus neljale leheküljele.

