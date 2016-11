Haapsalu kaubamaja pagarite küpsetisi saab osta ka Tallinnas ja e-poes

Kaire Reiljan

Haapsalu kaubamaja pagarite tooted Coopi e-poes

Esimest korda jõuavad Haapsalu Tarbijate ühistu kaubamaja pagarite „Eluterve terve elu” kaubamärki kandvad küpsetised müügile Tallinna kauplustesse ja Coopi e-poe.

Haapsalu tarbijate ühistu kaubandusdirektori Piret Rüütli sõnul saab alates reedest, 4. novembrist Tallinna Laagri ja Lasnamäe maksimarketist ning Coopi e-poest osta Haapsalu pagarite valmistatud mandliküpsiseid, seedsam-toortatraküpsiseid, piparkooke ja näkilebu. Kõiki tooteid valmistatakse Haapsalu kaubamaja pagaritsehhis.

Tallinna saadetud neli toodet on „Eluterve terve elu” kaubamärgi kõige populaarsemad, kuid sama kaubamärgi ja samade põhimõtetega valmistatud tooteid on praegu pakkuda kümmekond.

„Eluterve terve elu“ kaubamärgiga toodete valmistamisel ei kasutata nisujahu ega valget suhkrut, vaid paljude toodete puhul toortatrajahu ning magusa maitse annab kookospalmi suhkur. Koostisse kuulub ka rohkesti seemneid või mandleid.

Rüütli sõnul tegi ettepaneku neid tooted ka Tallinnas müüma hakata Coopi juhtkond, peamiseks põhjuseks toodete hea maitse ja eriline koostis. „Kui sageli suhtutakse nisujahuta küpsetistesse eelarvamusega ja peljatakse, et nende maitse võib olla harjumatu, siis antud küpsiseid on kiidetud just nende maitse pärast,” ütles Rüütel.

„Töötame selle nimel, et toodete valikut veelgi laiendada. Lõpuks otsustab ikkagi klient, millised tooted lettidele pikemaks ajaks jäävad ja millised asendatakse uutega,” selgitas Rüütel.