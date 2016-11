Ammas käis vabatahtlikuna sotsiaalmajas, Luik aitas spordisõpru

Kaire Reiljan

Andres Ammas mullu suvel Haapsalu muusikakooli akordioniostuks annetusi kogumas. Foto arhiiv

Vabatahtlike kaasajate päeval töötas Riigikogu liige Andres Ammas reedel vabatahtlikuna Haapsalu sotsiaalmajas, Lauri Luik käis abiks spordisõprade inspiratsioonipäeva ette valmistamisel.

Vabatahtlikuna tegi Ammas koos sotsiaalmaja töötajatega kodukülastusi eakate kodudesse, osales erivajadusega inimeste töötoas ja kohtus pensionäride ühenduse liikmetega.

„Päeva väärtuslikeim osa oli see, et ma pole ammu saanud nii ammendavat ülevaadet sotsiaaltöö eri tahkudest,” ütles Ammas. Ta nimetas Haapsalu sotsiaalmajas veedetud päeva ergastavaks. „Kõik töötajad olid uskumatult optimistlikud. Nad kinnitavad, et neile meeldibki nende töö ja inimesi aidata on tore, kuigi me teame, et nende palk jääb alla keskmis epalga,” rääkis ta.

Ammas tunnistas, et reedel jäi tema roll pigem kaasaskäija omaks, aga pühapäeval läheb ta pimedate tarvis sisse lugema Mihkel Raua uut raamatut. „See on päris vabatahtlik töö,” ütles ta.

Lauri Luik oli abiks Eestist alguse saanud rahvusvahelisele spordivabatahtlike liikumisel “SCULT", et ette valmistada suurt spordisõprade inspiratsioonipäeva "SCULT FEST 2016".

4. novembril, rahvusvahelise vabatahtlike kaasajate päeva eel, osalesid mitmed riigikogu liikmed ja ministrid vabatahtlikena eri ühenduste tegevustes üle Eesti. Esindatud olid Harjumaa, Hiiumaa, Järvamaa, Läänemaa, Lääne-Virumaa, Saaremaa, Tartumaa, Viljandimaa ja Võrumaa.

Päeva jooksul koristati muuhulgas metsaradu ja muuseumi pildikogu, pakiti ja jagati abipakke, ehitati kogukonna laeva, mindi appi loomade varjupaika, loeti vaegnägijatele raamatuid ning pakuti põnevaid tegevusi vaimupuudega noortele.

Sündmuse idee kasvas välja KÜSKi rahastatud projektist „Vabatahtlike kaasajad koovad võrku“. Projekti raames on vabatahtliku tegevuse võrgustiku liikmed otsinud põnevaid lahendusi, et tutvustada vabatahtliku tegevust. Riigikogu liikmete vabatahtliku päeva eestvedajad on veendunud, et vabatahtlik tegevus kasvatab ühiskonnas märkamist ja hoolimist ning palju suuri asju saab tehtud. Samuti pakub see positiivseid elamusi ka vabatahtlikule endale: näiteks rahulolu ja rõõmu tehtud tööst, uusi sõpru ning kogemusi.