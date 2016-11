Video: auto pardakaamera jäädvustas, kuidas kolm põtra raudteejaama juures teed ületavad

Kristjan Kosk

Kaader videost.

Talumehe kõrtsi peremees Raul Sas püüdis eile õhtul auto pardakaamerasse, kuidas kolm põtra Haapsalus raudteejaama juures teed ületavad.

„Haapsalu linnavalitsus peab nüüd hakkama pidama plaani, et sinna veel üks ülekäigurada joonida,” naljatles Sas.

Sas rääkis, et paigaldas pardakaamera autole umbes aasta tagasi. „Kolm põtra teed ületamas oli tõesti ilus vaatepilt ja otsustasin seda jagada,” ütles Sas. Ta tunnistas, et sõidab autoga palju ja pardakaamera on veel palju muud huvitavat lindistanud.

Videot saab vaadata siit.