Spordiliit Läänela ootab ettepanekuid aasta tegija, spordisündmuse ja noortetreeneri valimisel

Kristjan Kosk

Parimaid autasustakse 13. jaanuaril pidulikul galaüritusel. Foto: Arvo Tarmula

Spordiliit Läänela ootab ettepanekuid tänavuse aasta sporditegija, spordisündmuse ja noortetreeneri valimisel.

Konkursi eesmärk on tähtsustada ja tõsta esile ning tutvustada üldsusele spordivaldkonnas tegutsevaid inimesi ja spordiühendusi, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt mõjutanud ja kaasa aidanud spordi arengule kohalikul, maakondlikul või riiklikul tasandil ning kes on andnud olulise panuse Läänemaa kohaliku spordielu edendamisele 2016. aastal, seisab Läänela kodulehel.

Aasta sporditegija saab esitada siin.

Aasta spordisündmuse saab esitada siin.

Aasta noortetreeneri saab esitada siin.