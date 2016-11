Rootsi vähemusrahvuse kultuurinõukogu neljandad valimised

4., 5. ja 6. novembril on rootsi vähemusrahvuse kultuurinõukogu neljandad valimised.

Hääletamine on 4., 5. ja 6. novembril kell 9–18 järgmistes jaoskondades:

Jaoskond nr 1 – Tallinn, Rootsi-Mihkli kirik, Rüütli tn 9.

Jaoskond nr 2 – Haapsalu, Rannarootsi muuseum, Sadama tn 31/ 32.

Jaoskonnas saavad hääletada asjaomase valimisjaoskonna valijate nimekirja kantud valijad, välja arvatud need valijad, kes on hääletanud posti teel.

Rannarootsi muuseumis on laupäeval, 5. novembril kell 10 ja 14 Ruhnu-teemaline filmiprogramm.

Rootsi-Mihkli kirikus on pühapäeval, 6. novembril algusega kell 18 Gustav Adolfi päeva pidulik tähistamine.

Rootsi vähemusrahvuse kultuurinõukogu