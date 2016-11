Ristil käivad ettevalmistused uue lasteaiarühma avamiseks

Kristjan Kosk

Augusti lõpus avati uus lasteaiarühm Linnamäe lasteaias. Uuel aastal saab lasteaiakohti juurde ka Risti lasteaed. Foto: Arvo Tarmula

Lääne-Nigula vald on alustanud ettevalmistustöödega Risti endises vallamajas eesmärgiga, et uuel aastal saaks sinna laieneda Risti lasteaed.

Lääne-Nigula valla haldusjuht Taivo Kaus ütles, et lähipäevil saab hanke põhiülesanne valmis ja hange kuulutatakse välja. „Seni oleme hoones omade jõududega teinud lammutustöid ja eemaldanud vana elektrijuhtmestiku,” lisas Kaus.

Kaus loodab, et ümberehitusega saab pihta hakata hiljemalt detsembri alguses. Kaus selgitas, et lasteaiaks ümberehitamine eeldab uue põranda, elektri- ja küttesüsteemi paigaldamist.

Kausi sõnul loodetakse ümberehitus lõpetada tuleva aasta jaanuaris. „Kõik oleneb sellest, kui kiiresti ehitaja oma töö ära teeb,” ütles ta. Kaus on veendunud, et kui jaanuari esimeseks päevaks töö valmis pole, siis kuu lõpuks saab juba kindlasti lasteaed sisse kolida.

Risti lasteaia direktor Aili Randalu on Lääne Elule rääkinud, et Ristil on palju uusi noori peresid, kellel on lasteaiakohta vaja. Praegu ootab Risti lasteaeda kohta üle 20 lapse. Kui Risti lasteaed saab uuel aastal endise vallamaja ruumides uue rühma avada, saaksid praegu järjekorras ootavad lapsed lõpuks lasteaeda.

Risti lasteaia laiendamiseks on planeeritud 59 000 eurot.