Rahvaküsitlus Kullamaa, Lääne-Nigula, Martna, Noarootsi ja Nõva valla ühinemise kohta Lääne-Nigula vallas

Rahvaküsitlus Kullamaa, Lääne-Nigula, Martna, Noarootsi ja Nõva valla ühinemise asjus on Lääne-Nigula vallas 18.–20. novembrini 2016. Küsitluspunktid on avatud kõigil hääletuspäevadel kell 9–17.

Küsitlusel saavad osaleda isikud, kes on rahvaküsitluse ajaks saanud vähemalt 16aastaseks ning kelle elukoht on rahvastikuregistri andmeil Lääne-Nigula vald.

Lääne-Nigula vallas asub 4 küsitluspunkti.

1. Küsitluspunkt nr 1 (piiridesse kuuluvad Taebla alevik, Kadarpiku küla, Kedre küla, Kirimäe küla, Koela küla, Leediküla küla, Nigula küla, Nihka küla, Pälli küla, Tagavere küla, Turvalepa küla, Võntküla küla, Väänla küla), asukoht Haapsalu mnt 6, Taebla alevik (Lääne-Nigula vallavalitsus).

Komisjoni kontakttelefon 5331 5157.

Samas küsitluspunktis saavad hääletada isikud, kelle elukoha andmed on Eesti rahvastikuregistrisse kantud omavalitsusüksuse täpsusega.

2. Küsitluspunkt nr 2 (piiridesse kuuluvad Palivere alevik, Allikmaa küla, Luigu küla, Vidruka küla), asukoht Raba tn 2, Palivere alevik (Palivere raamatukogu). Komisjoni kontakttelefon 479 4358.

3. Küsitluspunkt nr 3 (piiridesse kuuluvad Jaakna küla, Kuijõe küla, Piirsalu küla, Risti alevik, Rõuma küla), asukoht Tallinna mnt 4, Risti alevik (Risti teeninduskeskus). Komisjoni kontakttelefon 5341 6266.

4. Küsitluspunkt nr 4 (piiridesse kuuluvad Auaste küla, Ingküla küla, Jalukse küla, Keedika küla, Kärbla küla, Linnamäe küla, Niibi küla, Oru küla, Mõisaküla küla, Salajõe küla, Saunja küla, Seljaküla küla, Soolu küla, Uugla küla, Vedra küla), asukoht Linnamäe küla (Oru teeninduskeskus). Komisjoni kontakttelefon 5395 9729.

Elektrooniliselt saab hääletada veebilehel https://www.volis.ee ööpäev ringi alates 14. novembrist kell 9 kuni 15. novembrini kell 20. Hääletada saab ID-kaardi või mobiil-ID abil.

Toimub ka kodus hääletamine. Kodus hääletamiseks esitab küsitluses osaleja elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele või komisjonile küsitluslehe kodus täitmise taotluse hiljemalt kolm tundi enne küsitluskoha sulgemist küsitluse viimasel päeval (20. novembril 2016). Küsitluses osaleja võib esitada kodus hääletamise taotluse ka telefoni teel.

Lääne-Nigula Vallavalitsus