Politseijuht lastele: kurja klouni Läänemaal ei ole

Tarmo Õuemaa

Foto Circe Denyer

Kulutulena üle maailma levinud kurja klouni hirmu tunnevad ka Läänemaa lapsed, aga ühtegi juhtumit, kus klounimaskiga inimene oleks kaaskodanikke ehmatanud, Läänemaalt teada ei ole.

„Meie politseile pole teateid kurjast klounist tulnud,” ütles Haapsalu politseijaoskonna juht Andrei Taratuhin. „Kui mõni selline peaks last ehmatama, tuleks lapsel sellest rääkida täiskasvanule, kas õpetajale või lapsevanemale. Alati võib ka politseisse pöörduda.”

Kurja klouni paanika läks lahti Ameerika Ühendriikides. Sealsete inimeste seas on neid, kellele klounid hirmsad tunduvad, juba pikemat aega, kuid nüüd hakkasid internetis levima videod klounimaskides inimestest, kes inimesi ehmatavad. Neid saadavad jutud rünnakutest ja ohvritest.

Hirm, samuti hirmutajad on nüüd jõudnud Eestisse. Ajaleht Valgamaalane kirjutas, et reede õhtul oli klounimaski kandev kodanik Valgas inimesi hirmutanud. 16. oktoobril sai politsei teate, et Harku vallas hirmutas klouniriietes inimene üht last.

Niinimetatud kurjad klounid on jälitanud ja ähvardanud inimesi ka näiteks Saksamaal, Rootsis ja Soomes, kus politsei neid juhtumeid uurib.

Andrei Taratuhini sõnul tuleb igat kurja klouni juhtumit käsitleda eraldi. „Sõltub kontekstist, kas tegemist on avaliku korra rikkumisega või polegi midagi,” ütles ta.

„Maskidesse ja klounidesse tuleb suhtuda ikkagi mõistvalt. Kui inimene tõmbab maski pähe, siis mõne jaoks on see väga tore, aga mõni teine kardab ja peab seda kurjaks klouniks,” lisas politseijuht.