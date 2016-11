Michal soovib teedeehitusse 15 aastaga 1,5 miljardit eurot lisaraha

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Kristen Michal. Foto: arhiiv

Majandus- ja taristuminister Kristen Michal soovib järgmise 15 aasta jooksul investeerida Eestis teedeehitusse täiendavalt 1,5 miljardit eurot ning võtta sihiks muuta kõik Eesti suuremad maanteed neljarealiseks, kirjutab BNS.

Michali sõnul teeb ta lähiajal valitsusele ettepaneku algatada arutelu, et järgneva 15 aasta jooksul kokku lisada senistele teede ehitusplaanidele suurusjärgus 1,5 miljardit eurot rahastust. „Ehk siis igal aastal lisanduks teedeehitusse 100–130 miljonit eurot. See annaks võimaluse ambitsioonikaks ühenduste rajamiseks,” ütles Michal kirjas ministritele.

Michal toob välja, et kuigi Eestil on olemas küll riigiteede teehoiukava aastani 2020 ja järgmisel aastal algab Eesti ajaloo suurim teeinfrastruktuuri ehitus, pidades silmas Kose-Mäe lõigu neljarealiseks ehitamist, võiksime me riigina unistada julgemat. „Me võiks seada sihiks, et kõik suuremad teed – Tallinnast Tartusse, Pärnusse ja Narva suunal oleksid kogu ulatuses neljarajalised,” märkis ta.

„Julge mõte, tean. Kuid selle ellu viimine kindlasti tõstab otseselt Eesti inimeste elukvaliteeti, suurendab liiklusohutust. Samuti elavdab meie majandust ning suurendab Eesti eri regioonide konkurentsivõimet. Kõik need on väga olulised eesmärgid,” põhjendab ta oma ettepanekut.

Michali sõnul on neljarealised teed on üliolulised Eesti regioonide ühendamisel. „Paremad ja kiiremad ühendused aeglustavad või muudavad ääremaastumise protsessi, sest nihutavad mõistliku töölkäimise piiri kordades kaugemale ja annavad keskustest kaugemal paremad ettevõtluse arendamise võimalused,” kirjutas ta.

Seega on MKM-is valminud detailsem plaan aastani 2035, mis näeb ette Tallinnast Tartusse, Pärnusse ja Narva viiva maantee neljarealiseks ehitamise finantsplaani. Suurimaks muutuseks on ka see, et oluliste objektide ehitusega tuleks Michali sõnul alustada senisest varem.

Taristuminister tegi ettepaneku planeerida täiendav raha taristuinvesteeringutesse hiljemalt 2017. aasta kevadel eelarvestrateegia aruteludel, kuna siis saab neljarealise Tartu maantee Võõbu-Mäo lõigu ehitust alustada samuti aasta varem ehk 2018. aastal.

Järgmise aasta suurim infrastruktuuriprojekt on Kose-Mäo lõigu neljarealiseks ehitamine. MKM on varem öelnud, et tee projekteerimine juba käib ja ehitus peaks algama järgmise aasta suvel. Kose-Mäo maanteelõik on planeeritud valmima aastaks 2022 ja projekti maksumuseks on 170 miljonit eurot.