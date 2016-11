Maanteeameti kinnitusel on teehooldajad väljas täiskoosseisus

BNS

Lumisel teel kihutamine võib väga õnnetult lõppeda. Foto: arhiiv

BNS kirjutab, et jätkuv lumesadu tekitab muutlikke teeolusid ning teehooldajad teevad maanteeameti kinnitusel ka neljapäeval tööd täiskoosseisus, kinnitab maanteeamet.

Maanteeamet tuletab meelde, et praegune ilm on muutnud teeolud keeruliseks ning teehooldaja teeb küll oma tööd, kuid teed võivad järsku libedaks muutuda. Talviselt libedat teed tuleb võtta normaalse nähtusena ja liikluses tuleb olla tavapärasest veelgi tähelepanelikum.

Maanteeamet talihoolde tellijana kinnitab, et hooldepartnerid teevad kõigis maakondades jätkuvalt nii lume- kui libedusetõrjet, kuid teed võivad sellele vaatamata olla lumised ja libedad. „Praegu on teehooldajate erilise tähelepanu all piiratud nähtavusega lõigud, tuisuohtlikud kohad ning ka suuremad liiklussõlmed põhimaanteedel,” selgitas naanteeameti ida regiooni hooldevaldkonna juht Andres Piibeleht hetke olukorda.

Ta tuletas sõidukijuhtidele meelde, et hooldemasinale vastu sõites tuleb hoida tee serva, sest sahad peavad sõitma üle tee telgjoone, et tee keskele ei jääks valli.

Sõidukijuhil tuleb alati arvestada, et talvised sõiduolud erinevad kardinaalselt suvistest ning lumist ja libedat teed tuleb võtta normaalse nähtusena. Talverehvid on kohustuslikud alates 1. detsembrist, kuid praeguste ilmastikuoldega peab iga juht ise hindama, kas rehvid on ikka väljasõiduks sobivad. Selleks et ohutult sihtpunkti jõuda, tuleb sõidukijuhtidel valida teeoludele vastav sõidukiirus ning ohutu sõidustiil – lubatud suurim piirkiirus ei ole kohustuslik.