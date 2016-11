Galerii: tali tuli nagu ikka ootamatult

Urmas Lauri

Nagu igal aastal esimese lume aegu, möödus tänane päev Läänemaa teehooldajail kodanike kaebuste tähe all. „Aga see on iga talve esimese lume ajal,” nentis teehooldusfirma Warren Safety järelevalveinsener Peeter Proses.

„Olukord on keeruline,” tõdes maanteeameti Lääne regiooni hooldeosakonna peaspetsialist Tiit Ruut kella kümne paiku ennelõunal. „Just praegu rääkisin hooldajaga, kõik masinad on väljas.”

Ruut ütles, et liiklejail tasuks rahu säilitada, kõik teed lükatakse lahti sõltuvalt kategooriast.

Riigimaanteedel rakendatakse kolme seisunditaset. Kõrgeima seisunditasemega teid Läänemaal ei ole, kõrgem seisunditase on Läänemaal Ääsmäe-Rohuküla ja Risti-Virtsu maanteel ning Keila-Rannaküla maantee Linnamäe-Rannaküla teelõigul. Need teelõigud tehakse korda esimeses järjekorras.

Ruut rõhutas, et liiklejad peaksid arvestama sellega, et lumesaju ajal ei suuda mitte keegi tagada suviseid sõidutingimusi.

„Masinad olid juba öösel väljas,” ütles teemeister Indrek Rajamets. Lihulas läinud sahad teele juba õhtul, Haapsalust öösel kella kolme paiku.

Läänemaa maanteedest soolatatakse Ääsmäe-Haapsalu, Risti-Virtsu, Haapsalu-Laiküla, Keila-Rannaküla ja Pärnu-Lihula maantee. Mujal lükatakse tee lumest puhtaks ning ohtlikes kohtades teostatakse libedusetõrjet karestamisega.

„Inimesed ei saa hästi sellest aru, et talvel on liiklusolud teistsugused kui suvel,” nentis Proses.

Teemeister Indrek Rajametsa sõnul tulevad nad lumetõrjega toime. Riigimaanteede lumetõrjega tegeles eile Läänemaal ühtekokku 15 masinat.

Teemeistri telefon oli eile pidevalt kinni. Põhjuseks polnud mitte see, et liiklejad hooldajaga sõimelda tahaks, vaid see, et teemeister pidi pidevalt sahameeste tööd korraldama.

Rajamets selgitas, et hooldajate töö teeb pingeliseks see, et lund tuli eile hommikuks maha kogu Läänemaal ühtlaselt.

Riigiteede hooldus Läänemaal

Läänemaal ühispakkumusega teehoolduse riigihanke võitnud OÜ Warren Safety ja AS Leonhard Weiss Viater Ehitus põhitugipunkt on Nissi vallas Ellamaal Kalda karjääris, teiseks Läänemaa teede hooldtugipunktiks Läänemaa teehooldusel on Virtsu.

Läänemaa riigimaanteede hooldamiseks sõlmiti leping 1. veebruaril 2016 ning see kestab 30. septembrini 2021.

Riigimaanteid on OÜ-l Warren Safety ja AS-il Leonhard Weiss Viater Ehitus Läänemaal hooldada 770,5 kilomeetrit.

Valvetelefon 511 1323

Talvised hooldetööd

Riigimaanteedel rakendatakse kolme seisunditaset.

Kõrgeim seisunditase

Kõige kõrgem ehk seisunditase „3” on 2209 km riigiteedest.

Need on riigi põhiteed ning suurema liiklusega tugi- ja üksikud kõrvalteed.

Teepind või vähemalt sõidujäljed on lume- ja jäävabad.

Lumetõrjet tehakse hiljemalt 5 h jooksul pärast lumesaju või tuisu lõppu.

Kriitilise koheva lume paksus ei tohi ületada 4 cm, kriitilise märja lume paksus 2 cm.

Libeduse tõrjet tehakse hiljemalt 4 h jooksul pärast libeduse tekkimist.

Keskmine seisunditase

Keskmisel ehk seisunditasemel „2” on kattega teid 3784 km. Sellel seisunditasemel hoitakse enamuses tugiteid ja osa suure liiklusega kõrvalteid.

Tehakse libedusetõrjet, kuid teed ei pruugi olla lume- ja jäävabad.

Lumetõrjet tehakse hiljemalt 12 h jooksul pärast lumesaju või tuisu lõppu.

Kriitilise koheva lume paksus ei tohi ületada 8 cm, kriitilise märja lume paksus 4 cm.

Libeduse tõrjet tehakse hiljemalt 8 h jooksul pärast libeduse tekkimist.

Madalaim seisunditase

Madalaim ehk seisunditasemel „1” on 10 601 km teid ehk valdav enamus.

Tehakse libedusetõrjet, kuid teed ei pruugi olla lume- ja jäävabad.

Lumetõrjet tehakse hiljemalt 24 h jooksul pärast lumesaju või tuisu lõppu.

Kriitilise koheva lume paksus ei tohi ületada 10 cm, kriitilise märja lume paksus 5 cm.

Libeduse tõrjet tehakse hiljemalt 12 h jooksul pärast libeduse tekkimist.

Fotod: Urmas Lauri