Autojuhi 5 abilist talvistes oludes sõitmiseks (3)

Toimetanud Urmas Lauri

Foto. Urmas Lauri

Ootamatult saabunud talvise liiklusega hakkamasaamiseks ei piisa vaid suverehvide väljavahetamisest. Selleks, et ka lumiste ja jäiste oludega auto aknast välja näha ning käreda pakasega parklasse või teeservale seisma ei peaks jääma, tasub enda sõiduk kiiresti järgnevateks talvekuudeks ette valmistada. Pole olemas kehva ilma, on vaid ebapiisav sõidu- ja ohutusvarustus!

Kaup24 turundusjuht Rauno Kristjan toob esile sügistalvised populaarsemad autohooldusvahendid, mida Eesti e-poe külastajad viimastel nädalatel lisaks talverehvidele tellinud on, et sõiduk talvisteks oludeks valmis oleks.

1. Enne sõitma alustamist veendu, et sõiduki aknad on puhtad ja nähtavus hea

Selle asemel, et parkimiskella või krediitkaardiga lumist autoakent puhastada, tasub autosse muretseda korralik jääkaabits, mis võimaldab eemaldada nii kergema lume kui ka tugevama jää.

“Sõidukijuhtidel on võimalik valida endale sobib jää- ja lumekraabits, et kiiresti ja hõlpsasti autoklaasid puhastada ning lumekiht ka auto katuselt maha pühkida – vaid nii on liiklemine ohutum, sest juhi nähtavus pole piiratud,” rõhutas Kaup24 turundusjuht, tuues esile, et populaarne toode on n-ö kaks ühes hari-jääkraabits, mis muudab auto puhastamise kiireks ja mugavaks. “Lumekartlikumad inimesed saavad soetada ka jääkraabitsa-kinda ühes, et hoida kindaid märjaks saamast,” tõi Rauno Kristjan esile. Ta rõhutas, et külmemate ilmadega ei tee halba ka jääsulataja olemasolu, mida saab spreist akendele pritsida.

2. Uste ja lukkude avamiseks varu sõidukisse ka lukuõli

“Lukuõli ja silikoonõli on spetsiaalselt ette nähtud jää sulatamiseks, puhastamiseks ja lukkude määrimiseks ekstreemsetes ilmastikutingimustes. Eesti oludes, kus soe ja külm ilm vahelduvad, on autolukud ja tihendid altid jäätuma, mistõttu tasuks need külmade ilmade saabumise eel ära õlitada,” tõi Kristjan esile, rõhutades, et kuigi neid tooteid on harjutud pigem soetama tanklatest või autokauplustest, siis on viimase kuu jooksul ka e-poest autoõlide tellijate arv hüppeliselt kasvanud.

3. Krokodillid autosse või akulaadija garaaži!

Kui tegemist pole tuttuue autoga või pole äsja vahetatud akut, tasub sõiduki pagasiruumi soetada süütejuhtmete komplekt ehk rahvakeeli krokodillid, mis tagavad, et ka külma öö järel saab autoga sõitma asuda. “Viimastel aastatel eelistatakse pigem spetsiaalses pakendis süütejuhtmete komplekte, et juhtmete sõlmeminemist vältida ning neid kompaktselt hoiustada,” tõi Kristjan esile tarbijate eelistusi. “Juhtmete kõrval soetatakse ka spetsiaalset akulaadijat, millega saab auto akule särtsu anda ka ilma teise auto olemasoluta,” selgitas Kaup24 turundusjuht.

4. Lumistele teedele suundudes olgu köis või tross autos

Talveperioodil võiks sõidukis olla varuks ka köis või tross, millest võib abi olla nii endal kui ka mõnel tee ääres seisval juhil. "Köit valides tuleks arvestada sellega, et see taluks vähemalt 3-tonnist raskust," tõi esile Kaup24 esindaja ning lisas, et trossi maksumus sõltub selle tugevusest ehk üldjuhul on võimalik väikeauto pukseerimiseks tellida tross juba vaid paari euroga, kuid suuremate sõidukite vedamiseks tasuks investeerida paarkümmend eurot maksvasse trossi, mille kandevõime on suurem.

5. Salong kuivaks ning iste soojaks

Selleks, et vältida niiskuse kondenseerumist autos, tasub hankida autosse ionisaator, mis neelab liigset niiskust ning aitab hoida nii aknaid sisemisest jäätumisest kui ka niiskeid automatte külmumisest. “Külmakartlikumad autoomanikud, kelle autoistmetel pole automaatset soojendust, on leidnud hea alternatiivi ka istmesoojenduskatte näol, mille saab mugavalt nii juhi- kui kõrvasõitja istmele lisada, et selg soojas hoida,” tõi Kristjan esile, rõhutades, et nii mõnelgi juhul kasutatakse autoistme soojendajat ka tubastes oludes, eriti kui sel on massaaži lisafunktsioon.