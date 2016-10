Täna algas Lõuna-Läänemaal küsitlus ülikiire internetiühenduse soovijate väljaselgitamiseks

Valguskaabli põhivõrgu paigaldamine. Foto: Urmas Lauri

Käimas on küsitlus, et saada teada, milliste hooneteni DigiTee projekti käigus valguskaabel viia. Küsitlus toimub 1. novembrist 31. detsembrini.

Täna algas Pärnumaal küsitlus ülikiire internetiühenduse soovijate väljaselgitamiseks. Küsitluses saavad osaleda ka Lihula ja Hanila valla elanikud, sest need vallad ühinevad koos Varbla ja Koonga vallaga Lääneranna vallaks, mis saab osaks Pärnumaast.

Aasta lõpuni kestev küsitlus viiakse läbi selleks, et täpsemalt välja selgitada, millistes majades soovitakse kasutada lairibateenuseid – ülikiire internet, digitelevisioon koos paljude lisateenustega, suhtlus- ja meelelahustusteenused – ning kuhu tuleb lairibaühendus ehitada.

„Kutsume üles kõiki huvilisi, kes soovivad ülikiiret internetiühendust, küsitluses osalema,“ teatatakse DigiTee veebilehel.

Küsitluse käigus saadud andmete põhjal alustatakse võrkude planeerimist. See tähendab, et lairibavõrku ei ehitata kõikide küladeni või majadeni, vaid ainult sinna, kuhu seda soovitakse ning kus see kohe kasutusele võetakse. Seepärast on oluline, et kõik soovijad oma info edastaksid.

Projekti eesmärk on ühendada DigiTee piirkonnas lairibaühendusega kõik kodud ja ettevõtted, kes seda soovivad.

DigiTee projekt hõlmab tervet Pärnumaad ning Hanila ja Lihula valda Läänemaal. Nende valdade elanikud ja ettevõtted saavad märkida, millisele aadressile nad internetiühendust soovivad saada.

Neile, kes liituvad DigiTee lairibavõrguga kohe võrgu väljaehitamise alguses, on orienteeruv liitumistasu suurus 300 eurot. Kõikidel hiljem liitujatel tuleb tasuda liitumistasu vastavalt ühenduse tegelikele väljaehitamise kuludele. XXInfo laekub DigiTee toimkonnale võrgu esialgseks planeerimiseks.

Küsitluses saab osaleda siin.

