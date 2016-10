Sotsiaalmajas on täna avatud uste päev

Sotsiaalmaja 20. sünnipäev. Foto: Arvo Tarmula

Oktoobris 21aastaseks saanud Haapsalu sotsiaalmajas tegutseb 15 huviringi, aasta jooksul käib majas 900 inimest, nädalas käiakse sotsiaalmajas 400, tööpäeva jooksul 80 korda.

Leili Mutso sõnul on sotsiaalmajas kõige osavõturohkemad võimlemis- ja tantsuringid.

Huvilisi jätkub ka prantsuse ja inglise keele ringi. Prantslasest keeleõpetaja Stéphane Clavel mitte ainult ei õpeta prantsuse keelt, vaid treenib ka õppurite mälu.

Üks vanemaid ringe on Viive Etvergi ettelugemisring kirjandushuvilistele vaegnägijatele. Seda ringi vedas Viive Etverk vabatahtlikuna üle seitsme aasta ja sai selle eest ka presidendi tunnustuse.

„Oleme tänulikud, et meie ringijuhid on nõus sümboolse tasu eest siin käima ja teiste hüvanguks töötama,” ütles Küünarpuu. Ta lisas, et üks eakamaid ringijuhte Vaike Õlekõrs aitab kaunistada sotsiaalmaja. Hingega on oma töö juures ka võimlemisringide juhendajad Evgenia Luidalepp ja Larissa Kirs.

Mõttemänguhuvilisi ootab kabemeister Marina Ivanovitš oma kaberingi, seal saab treenida mälu ja harjutada strateegiaid. Serli Küünarpuu sõnul on sotsiaalmajja oodatud veel rohkem eakaid ja puudega inimesi.

Kõik peale saviringi on tasuta.

Haapsalu sotsiaalmajas käiakse nädalas keskmiselt 400 korda – kes käib kohvikus, kes supiköögis, kes huviringis. See on aga vaid väike osa Haapsalu eakaist ja puudega inimestest.

Linnas oli selle aasta alguses 2700 üle 63aastast inimest.

Puudega täiskasvanuid (16 a ja vanemad) on ligi 700, puudega lapsi (kuni 15 a) on 60 ringis.

Toimetulekutoetust sai mullu 174 peret.

Täismahus artiklit saab lugeda Lääne Elu 1. novembri paberlehest

Sotsiaalmaja selle hooaja huviringid

Seeniortantsurühmad, juhendaja Eha Toomsar. Susanna K kl 9; Margareta T kl 11; Rõõmus Ring K kl 11 Istumistants K kl 12.30

juhendaja Eha Toomsar. Susanna K kl 9; Margareta T kl 11; Rõõmus Ring K kl 11 Istumistants K kl 12.30 Võimlemine. E ja R kl 9. Juhendaja Evgenia Luidalepp. T kl 13, N kl 10. Juhendaja Larissa Kirss

E ja R kl 9. Juhendaja Evgenia Luidalepp. T kl 13, N kl 10. Juhendaja Larissa Kirss Naiskoor Netty. E kl 12. Juhendajad Maaja Moppel ja Tia-Helina Kaukes • Loovtööring. N kl 12.30. Juhendaja Vaike Õlekõrs

E kl 12. Juhendajad Maaja Moppel ja Tia-Helina Kaukes • Loovtööring. N kl 12.30. Juhendaja Vaike Õlekõrs Saviring. T kl 13.30–15.30. Kuutasu 10 eurot. Juhendaja Katrin Arrak • Ettelugemine vaegnägijatele. T kl 11.30. Juhendaja Viive Etverk

T kl 13.30–15.30. Kuutasu 10 eurot. Juhendaja Katrin Arrak • Ettelugemine vaegnägijatele. T kl 11.30. Juhendaja Viive Etverk Inglise keel. Juhendaja Mari Kald. A1 tase K kl 12.30. B1 tase (üle 2 a kooskäinud) T kl 13.15

Juhendaja Mari Kald. A1 tase K kl 12.30. B1 tase (üle 2 a kooskäinud) T kl 13.15 Prantsuse keel. K kl 12.30 ja 17. Juhendaja Stéphane Clavel • Kabering. Üks kord kuus R kl 11. Juhendaja Marina Ivanovitš

K kl 12.30 ja 17. Juhendaja Stéphane Clavel • Kabering. Üks kord kuus R kl 11. Juhendaja Marina Ivanovitš Meestehommik. Iga kuu esimene T kl 10 Kõik peale saviringi on tasuta. Allikas: Haapsalu sotsiaalmaja

Haapsalu sotsiaalmaja

Avati 13. okt 1995. · Supiköök teeb päevas 30–130 l suppi, supp viiakse koju u 40 eakale ja puudega inimesele. · Koduhooldusteenuse kasutajaid on saja ringis.

Huvitegevus: u 900 külastajat aastas, 400 külastust nädalas.

Turvakodu ja varjupaika kasutab keskmiselt 17 inimest kuus.

Dušši kasutab ja pesu toob pesta keskmiselt 7 inimest nädalas.

Sotsiaalmajas tegutsevad veel