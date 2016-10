Sõeluuringutes on kõige aktiivsemalt osalenud Hiiumaa naised

Toimetanud Urmas Lauri

Mammograafiabuss. Foto: kliinikum.ee

Haigekassa andmeil on kõikides piirkondades veel naisi, kes kuuluvad selle aasta sõeluuringute sihtrühmadesse, kuid ei ole kasutanud võimalust oma tervist kontrollida ning vähki ennetada. Vähi sõeluuringutes osalemine väga oluline, sest aitab avastada vähki enne kui see on kaugele arenenud.

2016. aasta esimese 9 kuuga on rinnavähi sõeluuringus osalenud 41% sihtrühma kuuluvatest naistest. Väga aktiivselt on oma tervise eest hoolt kandnud sõeluuringutes osaledes Hiiumaa (68% sihtrühmast), Jõgevamaa (63%) ja Võrumaa (62%) naised. Aktiivsus on kõige madalam olnud Saaremaal, kus on rinnavähi sõeluuringus osalenud kõigest 13% sihtrühma kuuluvatest naistest.

Emakakaelavähi sõeluuringus on 2016. aasta I poolaastal osalenud 34% sihtrühma kuuluvatest naistest. Aktiivseimad on olnud Saaremaa, Pärnumaa, Järvamaa ja Hiiumaa naised, kus on emakakaelavähi sõeluuringus osalenud vastavalt 39%, 37%, 37% ja 36% sihtrühma kuuluvatest naistest. Madalaim on osalus olnud Viljandimaal, kus on sõeluuringus osalenud 26% sihtrühma kuuluvatest naistest.

Sõeluuring on terviseuuring, mis on mõeldud eelkõige tervetele, ilma kaebuste ja sümptomiteta naistele emakakaela- või rinnavähi varaseks avastamiseks. Eestis kutsutakse emakakaelavähi sõeluuringule naisi vanuses 30–55 ja rinnavähi sõeluuringule naisi vanuses 50–62. Tihti ei pöörduta tervisekontrolli, kuna inimestel ei ole kaebuseid, kuid kaebuste tekkimise või sümptomite ilnemise hetkeks on vähk pahatihti juba kaugele arenenud ja seda on tunduvalt raskem ravida. Seetõttu loodame väga, et saame teie väljaannetega koostöös novembris aktiivselt teavitada ja motiveerida naisi oma tervise eest seisma.

Rinnavähi sõeluuringus kasutatavat rindade mammograafilist uuringut saab teha mammograafiabussis või külastates oma maakonna haiglat.

