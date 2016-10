Sõeluuringud on lihtsaim võimalus ennetada vähki (1)

Toimetanud Urmas Lauri

Emakakaelavähi ja rinnavähi sõeluuringutel osalemine on lihtsaim võimalus ennetada vähki ja pikendada tervena elatud elu.

Sõeluuring on terviseuuring, mis on mõeldud eelkõige tervetele, ilma kaebuste ja sümptomiteta naistele emakakaela- või rinnavähi varaseks avastamiseks. Eestis kutsutakse emakakaelavähi sõeluuringule naisi vanuses 30–55 ja rinnavähi sõeluuringule naisi vanuses 50–62.

Sõeluuringutes on tänavu kõige aktiivsemalt osalenud Hiiumaa naised

2016. aasta esimese 9 kuu vältel on rinnavähi sõeluuringus osalenud 41% sihtrühma kuuluvatest naistest. Väga aktiivselt on oma tervise eest hoolt kandnud sõeluuringutes osaledes Hiiumaa (68% sihtrühmast), Jõgevamaa (63%) ja Võrumaa (62%) naised. Aktiivsus on kõige madalam olnud Saaremaal, kus on rinnavähi sõeluuringus osalenud kõigest 13% sihtrühma kuuluvatest naistest.

Emakakaelavähi sõeluuringus on 2016. aasta 9 kuu jooksul osalenud 34% sihtrühma kuuluvatest naistest. Aktiivseimad on olnud Saaremaa, Pärnumaa, Järvamaa ja Hiiumaa naised, kus on emakakaelavähi sõeluuringus osalenud vastavalt 39%, 37%, 37% ja 36% sihtrühma kuuluvatest naistest. Madalaim on osalus olnud Viljandimaal, kus on sõeluuringus osalenud 26% sihtrühma kuuluvatest naistest.

Julgustame kõiki sel aastal sihtrühma kuuluvaid naisi aasta lõpuni veel sõeluuringutes osalema! Haigekassa kindlustatutele on uuringus osalemine tasuta.

Peaaegu kõik kaugele arenenud emakakaelavähi juhtumid oleks ennetatavad

Emakakaelavähi suurimaks tekkepõhjuseks peetakse inimese papilloomiviiruse (HPV) mõningaid vorme, mis levivad peamiselt seksuaalsel teel. HPV viiruse tekitatud rakumuudatusi diagnoositakse PAP-testiga. Haigestuda võivad ka noored naised ning pärilikkus ei mängi siin rolli.

Kuna emakakaelavähi varajased sümptomid jäävad naisele endale tihti märkamatuks ning ta tunneb ennast täiesti tervena, siis on väga oluline PAP-testi regulaarselt anda. Emakakaela rakumuutused on sõeluuringute käigus lihtsalt avastatavad, mis omakorda võimaldab ravi tulemusena täielikku tervenemist.

HPV tekitatud rakumuutused ja vähieelsed seisundid võivad vähiks areneda 10–25 aastaga. Regulaarsel kontrollimisel ja õigel ajal avastatuna on need kergesti diagnoositavad ning ravitavad. Seega oleks võimalik ennetada peaaegu kõiki kaugele arenenud emakakaelavähi juhtumeid. PAP testi tegemine on valutu ning tavapärase günekoloogilise läbivaatuse osa.

2016. aastal kutsutakse emakakaelvähi sõeluuringule naisi sünniaastatega 1961, 1966, 1971, 1976, 1981, 1986.

Varases staadiumis rinnavähk endast märku ei anna

Enamasti pöördutakse enamasti arsti juurde rinnavähi kahtlusega siis, kui rinnas avastatakse n-ö tükk. Teised ohumärgid võivad olla muutunud rinnakuju (nt naha sissetõmme rinnal), rinnanibu sissetõmme, eritis rinnanibust, rinna nahavärvi muutus või kaenlaaluste lümfisõlmede suurenemine. Tihti on haigus aga selleks ajaks juba algkoldest kaugemale levinud.

Rinnavähki on võimalik avastada aga juba varem. Üks selline võimalus on sõeluuringute käigus kasutatav rinnanäärme radioloogiline uuring ehk mammograafia. Väikese kiirgusdoosiga mammograafia on tervisele ohutu.

Varakult avastatud rinnavähk on paremini ravitav, võimaldab vajadusel kasutada rinda säästvaid operatsioonimeetodeid ja on tervenemise eelduseks.

2016. aastal kutsutakse rinnavähi sõeluuringule naisi sünniaastatega 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966.

Osalemiseks ära jää kutset ootama

Naised, kelle sünniaasta on kutsutavate sünniaastate nimekirjas ja kellele pole viimase kahe aasta jooksul tehtud rindade uuringut või viimase kolme aasta jooksul PAP-testi, saavad sõeluuringus osalemiseks nimelise kutse.

Et kutse saadetakse rahvastikuregistris olevale aadressile, tuleb kontrollida, kas see on õige – muidu ei jõua kutse adressaadini. Seda saab hõlpsalt kontrollida riigiportaalis www.eesti.ee. Koos paberkutsega saadetakse E-Tervise patsiendiportaali www.digilugu.ee ka elektroonne kutse, mis on nähtav saatekirjade alt.

Sõeluuringul osalemiseks ei pea aga kutset ootama jääma. Kui teie sünniaasta on tänavuste kutsesaajate nimekirjas, tuleb lihtsalt helistada kõige sobivamasse tervishoiuasutusse ning end vastuvõtule kirja panna. Registreerumisel kontrollitakse eelkõige teie sünniaastat ja ravikindlustuse kehtivust. Uuringule minnes võtke kindlasti kaasa isikut tõendav dokument.

Rinnavähi sõeluuringus kasutatavat rindade mammograafilist uuringut saab teha mammograafiabussis või külastates oma maakonna haiglat. Raviasutuste ja liikuva mammograafiabussi asukohad ja kontaktid on kergesti leitavad haigekassa kodulehel asuvast kaardirakendusest.

Emakakaelavähi sõeluuringule saab registreeruda Läänemaa Haigla telefonil 4725 800