Riigikogu vastasrinnafraktsioonide juhtide sõnul on Rõivase aeg ümber

Toimetanud Urmas Lauri



Taavi Rõivas. Foto. Urmas Lauri

Täna kohtunud parlamendi opositsioonierakondade fraktsioonide juhid Kadri Simson, Andres Herkel ja Martin Helme leppisid kokku tuleval nädalal sisse antava peaministri umbusaldusavalduse tekstis ning nüüd asutakse fraktsioonides umbusaldusele allkirju koguma, vahendas riigikogu Keskerakonna fraktsiooni pressiesindaja Jaan Männik.

Arvestades Reformierakonna koalitsioonipartnerite viimase aja väljaütlemisi, loodavad riigikogulased, et peaministri umbusaldusega liituvad ka paljud IRLi ning SDE fraktsioonide saadikud, kes soovivad sarnaselt opositsioonile saada Eestile uut ja otsustusvõimelist valitsust.

„Peaministri pattude üles loetlemine ja kirja panemine on võtnud üsna kaua aega, sest kõigil meil on Taavi Rõivasele etteheiteid, mida soovitakse umbusalduses näha. Tänaseks oleme avalduse teksti opositsiooni sees paika saanud ning meie plaan on peaministri umbusaldus tuleval nädalal sisse anda. Opositsiooni eesmärk on kaasata umbusaldusele võimalikult palju riigikogulasi ning see hõlmab ka koalitsioonisaadikuid. Täna on näha kõigis kolmes valitsuserakonnas suurt rahulolematust peaministri suhtes. Taavi Rõivas on muutunud seisaku sümboliks ning Eesti inimesed ootavad uut valitsusjuhti,“ selgitas umbusalduse tagamaid Keskerakonna fraktsiooni esimees Kadri Simson.

EKRE fraktsiooni esimehe Martin Helme sõnul hindavad Eesti elanikud peaminister Taavi Rõivase toimetulekut oma tööga mitterahuldavaks. Seda on korduvalt kinnitanud Turu-uuringute AS-i läbiviidud esindusliku valimiga küsitlused, kus viie palli skaalal on hinnang peaministri tööle jäänud korduvalt alla skaala keskmise. „Taavi Rõivas on ühte moodi madalalt hinnatud rahva, koalitsiooni ning ka opositsiooni seas. Suutmatus langetada otsuseid ning juhtida enda valitsust on viinud meid olukorda, kus peaminister ei saa enam jätkata. Nõuame Rõivase taandamist,“ rääkis Martin Helme.

Vabaerakonna esimees Andres Herkel pidas aga oluliseks mainida asjaolu, et valitsuse puuduliku maksu- ja majanduspoliitika tõttu on Eesti tõsises seisakus, millest väljumiseks pole tänasel valitsusel ei ideid, ega tegelikku tahet. „Taavi Rõivase juhitud valitsust võibki nimetada seisakuvalitsuseks, ka asjaosalised ise tunnistavad seda. Juhan Partsi Euroopa Kontrollikotta läkitamine oli vaid üks osa pikemast eksisammude jadast. Kui me soovime, et Eesti väljuks tänasest seisakust, tuleb algust teha valitsusjuhi vahetusega,“ lõpetas Andres Herkel.