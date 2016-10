Liisu Arro toodab keraamikat Portugali tehases

Toimetanud Urmas Lauri

Liisu Arro oma Haapsalu stuudios. Foto: Arvo Tarmula

Lind Keraamika toodab Liisu Arro loodud kõrge kvaliteediga portselannõude sarju Portugali tehases Vista Alegre, mis on kvaliteetset portselantoodangut valmistanud juba aastast 1824.

Eilses saates „Ringvaade“ tutvustas keraamik Liisu Arro kuidas ta leidis võimaluse oma keraamikat toota ja müüa.

Arro rääkis saates, et Fundwise'i kaudu on saanud ta 126 investorit, paar lisandub veel. „151 euro eest oli miinimuminvesteering,“ selgitas keraamik. „Töötan kõvasti, et kõik minu osanikud saaksid kasumit.“

Fundwise'i veebilehel kirjutatakse: „Meie eeliseks on kunstiline väärtus – ühe perekonna kolme põlvkonna kunstnike looming. Vanavanemad – maalikunstnikud Imbi Lind ja Luulik Kokamägi; vanemad, samuti maalikunstnikud – Epp Maria Kokamägi ja Jaak Arro; ning viimaste tütar Liisu Arro, tarbekunstnik ja Lind Keraamika eestvedaja. Selle perekonna loomingulisest aardekambrist saab kombineeritult toota lugematul hulgal erinevaid nõudesarju.“

Lind Keraamika OÜ on spetsiaalselt tehasetoodangu tootmiseks ning müügiks loodud uus ettevõte, mis on 100% Arro Keraamika OÜ omanduses. Liisu Arro on Arro Keraamika OÜ 100%-line osanik.

Vt ka: „Vastuoluline Liisu Arro: kunstnik, kes ei osanud joonistada“ ja „Keraamik Liisu Arro alustab Fundwise’i kampaaniat portselannõude seeriatootmise rahastamiseks“.