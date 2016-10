Kolm Läänemaa merepäästeühingut hakkab saama püsitasu

Toimetanud Kaire Reiljan

Lääne-Eesti Vabatahtlik Reservpäästerühm on üks Läänemaal tegutsevatest merepäästeüksusest, mis hakkab tuleval aastal püsitasu saama. Foto arhiiv

Järgmisest aastast hakatakse vabatahtlikele merepäästeühingutele maksma valmisoleku püsitasu, Läänemaalt hakkavad seda saama Vormsi Merepääste selts, Noarootsi Tuletõrjeühing reageerimiseks Osmussaarelt ning Lääne-Eesti Vabatahtlik Reservpäästerühm regaeerimiseks Rohukülast ja Nõvalt.

2017. aastaks planeeritakse merepäästeühingutele püsitasudeks 100 000 eurot, millele lisanduvad juba praegu vabatahtlikele merepäästjatele makstavad reageerimistasud.

Siseminister Hanno Pevkuri sõnul oli hädavajalik tagada ka vabatahtlikele merepäästjatele sarnaselt teiste vabatahtlike päästjatega n-ö valmisoleku püsitasu, mis aitab tagada reageerivate vabatahtlike merepäästeüksuste jätkusuutlikkuse. „Sarnaselt maal tegutsevatele vabatahtlikele päästjatele, kes hooldavad päästeautot või komandot, on vabatahtlikel merepäästjatel püsikulud nagu näiteks paadi hooldus ja talvised hoiukulud vms. Seetõttu on normaalne, et aitame kõiki vabatahtlike päästeseltse sarnastel alustel,“ lausus minister.

Püsitasud jagunevad vabatahtliku merepäästja püsitoetuseks, veesõiduki püsitoetuseks ja valmisolekutoetuseks. Tasu suurus sõltub vabatahtlike merepäästjate arvust, veesõidukite võimekusklassist ja reageerimisajast ja jäävad vahemikku 1100-6000 eurot.

Ametlikult tegutseb vabatahtlik merepääste Eestis alates 2012. aastast. Politsei –ja piirivalveamet on vabatahtlike merepäästjate kaasamiseks merepäästesündmustele sõlminud 35 mittetulundusühinguga merepäästetööde tsiviilõiguslikud lepingud. Praeguseks kuulub ühingute koosseisu 330 vabatahtlikku merepäästjat ja 72 merepäästeüksust.

2015. aastal toimus Eestis 236 merepäästesündmust, millest 72 puhul kaasati vabatahtlikke merepäästjad.