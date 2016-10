Homme on hingedepäev

Täna, 1. novembril on pühakutepäev, homme, 2. novembril aga hingedepäev. Hingedepäeval süüdatakse koduakendel ja kalmistul sugulaste haudadel lahkunute mälestuseks küünlad.

Hingedepäev

Katoliiklikus kirikukalendris kehtestati 1006. aastal 2. november hingedepäeva ehk usklike surnute mälestuspäevana. Hingedepäeva on nimetatud juba 14. sajandi allikates, kuid tema tähistamine (nagu ka 1. november ehk pühakutepäev) on jäänud omauskumustele tugineva hingedeaja varju.

1990. aastatel levis tava süüdata hingedepäeval koduakendel ja kalmistul sugulaste haudadel lahkunute mälestuseks küünlad.

Hingedeaeg

Meie esivanemad pidasid oluliseks kogu hingede aega. See algas mihklipäeval ja lõppes jõuludega. Hingedeaeg tähendab järelemõtlemisaega.

Hingedeajal (neljapäeva õhtuti) oodati hingesid koju. Sel puhul kaeti neile tuppa, sauna või toapealsele laud, mille äärde kutsusid peremees ja perenaine hingi nimepidi toitu maitsma. Neil paluti kaitsta põldu ja karja. Hingedeaja lõpul tänati ja saadeti hinged taas ära.

Hingedeajal oli keelatud müra tegemine, naljatamine, naermine, kisamine, kärarikkad tööd nagu puude lõhkumine. Samuti olid keelatud villa ja lõngaga seotud tööd.

Hingedeaja ilmad arvati olevat pimedad, udused ja sumedad.

Halloween

Hingedepäevale eelneb Halloween, mida tähistatakse 31. oktoobri öösel vastu 1. novembrit. See langeb kokku Läänekristliku pühakutepäevaga.

Kuigi sõna Halloween on kristliku algupäraga, arvatakse pühal endal olevat paganlikud juured. Seda seostatakse keldi Samhain festivaliga, mille nimi tuleb vana-iiri keelest ja tähendab „suve lõppu“. Samhain on seega keldi aastavahetus.

Keldi rituaal on 2500 aastat vana ja algupäraselt pidutseti suve lõpetuseks surnute jumala Samhaini auks. Umbes 700. aastal võeti see traditsioon üle ka kiriku poolt ning hakati tähistama kevadel, esimesel pühapäeval pärast nelipühi. Et aga lisada paganate pühale kristlikku mõju, viis paavst Gregorius III (valitsemisaeg 731–741) selle päeva üle sügisele.

