Hiiumaal on tekkimas Hiiumaa vald

Toimetanud Urmas Lauri

Käina vald tegi augustis ettepaneku alustada neljapoolseid ühinemisläbirääkimisi kõigi saare valdade vahel, praegu peavad neid vaid Käina ja Kärdla vald ja Hiiu vallavolikogu esimehe Jüri Ojasoo sõnul ühinevad need kaks kindlasti ning uue valla nimeks pakutakse Hiiumaa vald, kirjutab Hiiu Leht.

Möödunud nädala teisipäeval otsustas Pühalepa vallavolikogu loobuda Käina valla pakkumisest pidada ühinemisläbirääkimisi saare kõigi nelja valla vahel. Pühalepa vallavolikogu esimees Toomas Remmelkoor ütles, et vallal ei ole vaja kellegagi ülepeakaela liituda ja kavas on ära oodata riigikohtu otsus haldusreformi osa sätete õiguspärasuse kohta.

“Pühalepa vald nagu Emmaste ja Käinagi on tugevad maaomavalitsused, mis saavad oma elanikele pakutavate teenustega suurepäraselt hakkama, tunnevad hästi kohaliku elu kitsaskohti ja koostöö toimib. Nii et jätkame oma igapäevatööd, millele annavad hinnangu valijad vähem kui aasta pärast,” ütles Remmelkoor.

Ta avaldas lootust, et kolmepoolsed läbirääkimised jätkuvad, kuna algataja, Käina vald ei ole neid otsustanud lõpetada.

Käina vallavolikogu esimees Üllar Padari ütles esmaspäeval Hiiu Lehele, et teisipäeval on Käina vallavolikogu laual otsus lõpetada kolmepoolsed läbirääkimised, kuid lõpliku otsuse teeb volikogu.

Ojasoo rääkis, et kolmapäeval, 26. oktoobril tuli haldusreformi Lääne-Eesti piirkondlikult komisjonilt otsus, et Pühalepa vallal ja Emmaste vallal oleks mõistlik teha otsus liitumiseks Käina ja Hiiu valla läbirääkimistega. Vastasel juhul need kaks sundliidetakse hiljemalt 15. veebruariks 2017. “Võimalus läbirääkimistega ühineda on veel nii Pühalepa kui Emmaste vallal,” kinnitas Ojasoo. “Kuigi Pühalepast tuli eitav vastus, on neil võimalik see otsus veel ümber vaadata.”

Maavanem Riho Rahuoja, kes samuti kuulub haldusreformi Lääne-Eesti piirkondlikku komisjoni, oletas, et riigikohtust tuleb vähe niiöelda järeleandmisi. Ta pakkus, et aastajagu võidakse pikendada sundliitmise tähtaega ja maksta rohkem hüvitist ka sundliidetud omavalitsustele, aga ei enamat.