Fotogalerii: Haapsalu sotsiaalmaja avatud uste päev

Täna võõrustas Haapsalu sotsiaalmaja kõiki, kel huvi selle teenuste ja tegemistega rohkem kursis olla.

Kell kümme algas hoidisekonkurss, siis tehti majas ekskursioon ja tutvustati oma tegemisi. Kohvikus oli meestehommiku külaliseks päästja Andrus Eltmaa.

Kontserdil esinesid sotsiaalmaja oma inimesed, näiteks tantsurühm „Margareetad” ja erivajadustega noored. Luulet luges Helju Tendal ja akordionit mängis Ülle Meister.

Sotsiaalmaja tegevusel on kolm põhisuunda: eakate inimeste abistamine, puudega inimeste erihoolekanne ja eakate tegevuskeskus.

„Oleme ise oma tegemistes nii sees, et vahest arvame, et kõik teavad, mis me siin teeme. Tegelikult ei tea kõik haapsallased isegi seda, et sotsiaalmaja on olemas,” ütles sotsiaalmaja direktor Serli Küünarpuu.

Haapsalus oli aasta alguse seisuga 2700 vähemalt 63aastast inimest, 760 puudega inimest ja 174 toimetulekutoetuse 174 saajat. Nädala jooksul käiakse sotsiaalmajas keskmiselt 400 korda.

Tänavu oli huvilisi poolesaja ringis. „See on kõige rahvarohkem avatud uste päev meie majas,” ütles Küünarpuu.