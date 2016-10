Teisipäevast 110ga sõita ei saa

BNS

Teisipäevast, 1. novembrist lõpetab maanteeamet Eesti riigiteedel suurendatud 100 ja 110 km/h piirkiiruse kehtivuse.

Suurimaks lubatud sõidukiiruseks jääb 90 km/h, sest ilmaprognoos näitab sademeid ja temperatuuri langemist, teatas maanteeamet BNS-ile. Praeguste ilmaoludega võivad teed ootamatult libedaks muutuda ning sõidukijuht peab valima talvistele teeoludele vastava sõidukiiruse ja -stiili.

Tänavu sai kiirusega 110 km/h sõita 133 kilomeetril ning viie kilomeetri pikkuses tõsteti kiirust 100 km/h-ni. Piirkiiruseid tõsteti vaid neljarajalistel eraldatud sõidusuundadega maanteedel. Piirkiiruse tõstmisel peab maanteeamet arvestama ka üldist liiklusolukorda, riiklikult seatud eesmärke liiklusohutuse tagamiseks ning sõidukiiruse suurendamise reaalset vajadust.

Talviselt libe tee vajab sõidukijuhtidelt suuremat tähelepanu ja teiste liiklejatega arvestamist. Selleks, et ohutult sihtpunkti jõuda tuleb sõidukijuhtidel valida teeoludele vastav sõidukiirus ning ohutu sõidustiil – lubatud suurim piirkiirus ei ole kohustuslik. Teekasutaja ootused talvisteks sõidutingimusteks on viidud väga kõrgele, kuid sõidukijuht peab alati arvestama, et talvised sõiduolud erinevad kardinaalselt suvistest ning lumist ja libedat teed tuleb võtta normaalse nähtusena.

Enne talve tuleb sõidukijuhtidel üle vaadata oma auto ja selle varustus. Oluline on sõita tehniliselt korras ja talvehooajaks ettevalmistatud sõidukiga. Kontrolli, et pidurid, tuled ja kojamehed oleksid töökorras. Talverehvid peavad kõikidel sõiduautodel all olema 1. detsembriks.