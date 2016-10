Tallinlane ostis Lääne maavalitsuse oksjonilt 51 euro eest Žiguli

Lemmi Kann

Pilt on illustratiivne. Foto: ladaklubi.ee

Kuna ükski läänlane ei tahtnud endale Žigulid saada, napsas üks Tallinna mees selle kommiraha eest endale.

Lääne maavalitsus korraldas oktoobrikuus oksjoni – konfiskeeritud vara avaliku kirjaliku enampakkumise, et leida uus omanik sõiduautole VAZ 21063.

Pakkumisel osales vaid üks isik, Tallinna mees Kalev Kõverjalg, kes pidi kultusauto seisusesse tõusnud väärikas eas sõiduki eest kokku maksma vaid 51 eurot – 4,8 eurot tagatisraha enampakkumisel osalemise eest ja auto ostuhinna 46,2 eurot.

Vaadates, millise hinnaga pakutakse sama mudelit Auto24.ee portaalis – kalleima eest küsitakse näiteks 3500 eurot – on mehel märkimisväärselt suurel määral vedanud. Muidugi ei ole teada, millises tehnilises seiskorras antud sõiduk täpselt on, aga kuna see on eeldatavalt siiski sõiduvõimeline, võib uut omanikku õnnestunud ostu puhul õnnitleda.