Päästeamet: kontrollige, kas teie suitsuandur ikka töötab!

Toimetas Lemmi Kann

Täna algav päästeameti tuleohutuskampaania „Kontrolli kord kuus!“ keskendub vajadusele regulaarselt oma kodu suitsuanduri korrasolekut kontrollida.

Tänavu on tules hukkunud juba 30 inimest, kellest enam kui pooltel puudus kodus töökorras suitsuandur.

„Viimasel ajal on tulesurmade põhjustajana oluliselt kasvanud elektri osakaal. Selle alla mahuvad näiteks nii järelvalveta jäetuna süttinud kodumasinaid või ka ülekoormatud juhtmed ja pistikupesad. Seetõttu tuleb töötavatel seadmetel kindlasti silm peal hoida ning ühe seinakontakti kaudu ei tohiks korraga vooluvõrku ühendada liiga palju elektritarbijaid,“ selgitas Päästeameti Põhja päästekeskuse juht Priit Laos.

„Juba alguse saanud tulekahju areneb pärast esimesi minuteid väga kiiresti ja iga kaotatud minut teeb elude päästmise oluliselt raskemaks. Suitsuandur aitab tulekahju varases faasis avastada ning annab võimaluse tuli kiiresti kontrolli alla saada või evakueeruda. Kui suitsuanduri signaal ohust märku ei anna, saavad päästjad põlengust teada alles siis, kui suits või leek juba aknast välja käib,“ lisas Laos.

Sel aastal on 26-s tulekahjus hukkunud juba 30 inimest. Vähemalt 15 hukkunu kodus suitsuandur puudus ning kahel juhul oli see laest alla võetud või toiteallikata. Vigastada on tulekahjudes septembri lõpu seisuga saanud 75 inimest.

Kõige suurem hukkunutega tuleõnnetuste põhjus on endiselt hooletu suitsetamine, mille tõttu on tänavu elu kaotanud 13 inimest. Elektriseadmest või –paigaldisest alguse saanud tulekahjus on hukkunud seitse inimest.

Suitsuandurit peab vastavalt uuringutele väga vajalikuks umbes 90% eestimaalastest.

Oma koju on selle päriselt paigaldanud umbes 80% elanikest.

Oma kodu tuleohutust saab kontrollida veebilehel www.kodutuleohutuks.ee. Lisaks tavapärastele reklaamidele valmivad kampaania käigus videoloengud, kus kujundlikult selgitatakse kodudes valitsevaid tuleohte.