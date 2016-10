Lauri Leesi: Maris Lauri, naeratage ometi!

Lauri Leesi

Lauri Leesi. Foto: Ave Maria Mõistlik

Tallinna prantsuse lütseumi direktor Lauri Leesi nendib Eesti Päevalehes ilmunud arvamusloos, et meie uus haridus- ja teadusminister Maris Lauri on ka kirjasõnas sama emotsioonitu, kui me teda „Foorumi“ jt saadetes näha-kuulata oleme saanud.

Finantsministrina ongi ehk emotsioonitus omal kohal, sest rahaga ümberkäimine on tõsine asi. Praegune ametipost eeldab teistsugust meelelaadi, sest tegu ei ole vabrikute ega suurfarmidega, vaid väikeste inimlaste maailmakodanikeks kasvatamisega. Õpetajad on preisi käsustiili juba ammu ajaloo prügikasti visanud; vabadus ja demokraatia on meid hellemaks muutnud. Meie, õpetajad, püüame kõnetada lapsi hoopis teise tonaalsusega. Tehke seda teiegi, Maris Lauri, kui te õpetajatele sõnumi adresseerite.

Läinud aastal lubasin minister Jürgen Ligile kohtumisel kolki anda, sest ta lisas õpetajate alampalgale üksnes 58 eurot. Ligil läks hästi, ta hülgas meid enne minuga silmast silma kohtumist. Maris Lauri lubas aga uuest aastast õpetajate alampalgale lisada 42 eurot! Mida ma siis nüüd tegema pean? Püüan teda karistada nagu teeksin gümnasistist patustaja puhul: vali noomitus teadetetahvlile ja käitumishindeks „puudulik“!

