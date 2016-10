Krahviaia uued teed saavad varsti valmis

Lemmi Kann

Fotod: Ülla Paras

Augustikuus alanud Krahviaia rekonstrueerimistööd on jõudnud lõpusirgele, ehitaja loodab enen lume tulekut töödega valmis saada.

"Sel suvel on Krahviaias pandud maha uus soojatrass, uued veetorud, sadeveetorud, uued teed. On jäänud veel viimane sirge (Krahviaia teest – toim.). Mehed töötavad ka nädalavahetustel, et enne lund valmis jõuda," teatas Haapsalu linna arengu- ja muinsuskaitse spetsialist Ülla Paras.

Haapsalu linna avalike suhete spetsialist Tõnu Parbus selgitas, et lepingu järgi on tööde tähtaeg küll alles 30. november, aga kuna sünoptikute sõnul on varsti lund oodata, tahab ehitaja tee varem valmis saada.

"Ootaks see lumi veel kaks nädalat…," soovis Paras.

Parbuse sõnul jõutakse loodetavasti kõigi töödega ühele poole juba varem.

"Ettevõte igatahes pingutab. Praegu on kõik kenasti graafikus ja probleeme või viivitusi pole olnud," ütles Parbus.

Projekti järgi rekonstrueeritakse teed, mis jooksevad Krahviaias ümber piiskopilinnuse ja kuni jalakäijate sillani – need saavad munakiviääristusega kivisillutise, sellise, mis viib praegu Karja tänavalt piiskopilinnuse lasteparki. Vabalt tänavalt parki viiv praegu ebamugavalt suure kaldega tee tehakse laugjamaks. Jalutusteed on juba korda tehtud – need on kaetud sõelmetega. Ühtlasi taastatakse muru. Vallikraavi poolne pargiala sai ka drenaaži, tulevad veel uued pingid ja prügikastid ning infostend.

Tegemist on Krahviaia rekonstrueerimise esimese etapiga. Pärast esimese etapi lõppu puhastatakse vallikraavid ja taastatakse ajalooline sild.

Krahviaia taastamise ehitustööde projekti kogumaksumus on 342 900 eurot, millest 291 500 eurot on Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetus, samuti panustab sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) 51 400 eurot.

Krahviaia ehitushanke võitis ja töid teeb Rannavesi Ehitus OÜ.