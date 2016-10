Kõmsi traaditootja tõusis Läänemaa ettevõtete edetabelis esimeseks

Urmas Lauri

Mardo Leiumaa. Foto: Urmas Lauri

Läänemaa ettevõtete edetabeli esikümnes toimus aastaga põhjalik uuenduskuur. Ükski Äripäeva koostatud Läänemaa ettevõtjate edetabeli esikolmikusse jõudnud ettevõttest polnud mulluses esikümnes.

Pingereas on esikohal Kõmsil tegutsev metallitööstus K.Met AS. Teisel kohal on finantsvahendusega tegelev Koduliising OÜ ja kolmandal Lihula vaibatootja Narma OÜ.

Eelmise aasta esikümnest on Läänemaa edetabelis alles vaid kaks ettevõtet – kuuendal kohal Mullo Transport ja üheksandal Festium Grupp OÜ. Mullune liider Kutseliste kalurite ühistu taandus 95. kohale, sest aastaga kahanes käive tervelt 56 protsenti.

Mardo Leiumaa juhitav Kõmsi traaditööstus K.Met on aastaga tõusnud 39. kohalt esimeseks. Kui küsida Mardo Leiumaalt kehva spordireporteri kombel: „Mis tunne on?”, vastab Läänemaa edukaima ettevõtte juht, et tunne on alati hea, kui oled mingi võistluse võitnud.

Pingereastamise kohta arvab Leiumaa, et ettevõtted on ju erinevad ja kas neid saabki omavahel võrrelda.

Esikohal pole K.Met edetabelis veel olnud. „Oleme korra olnud kuuendad, üldiselt keskmised,” nentis Leiumaa. Leiumaa ütles tundvat heameelt hoopis selle üle, et Läänemaa edukate ettevõtete edetabelist leiab Lõuna-Läänemaa ettevõtjaid.

