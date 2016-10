Kaja Rootare: pagulaste tööleminek võtab aega (3)

Kaie Ilves

Kaja Rootare. Arvo Tarmula

Haapsalu on poole aasta jooksul vastu võtnud kolm sõjapõgenike peret, kokku 15 põgenikku, sh kuus täiskasvanut. Oktoobris sündis ühes pagulasperes neljas laps. Haapsalu 16 pagulast moodustab Eestisse tulnud sõjapõgenikest kolmandiku. Oktoobri alguses keeldus Haapsalu lähiajal rohkem pagulasi vastu võtmast.

„Kui sõjapõgenike hulk Haapsalu-suuruses linnas kiiresti kasvaks, kätkeks see endas ohtu, et tekib kinnine araabiakeelne kogukond, kellega võib kaduda side,” ütles eile volikogu istungil Haapsalu aselinnapea Kaja Rootare. „Kas me tahame seda, et kaotame kontakti nende inimestega ja hakkaksime saama ainult seda infot, mida kogukond meile tahab anda?” Kui pagulased kohanevad, õpivad keelt ja sulanduvad, pole sideme katkemise oht Rootare sõnul nii suur.

Teine põhjus, miks linn pagulaspausi peab, on keeleõpe. „Sada tundi keeleõpet on ilmselgelt liiga vähe,” märkis Rootare. Esimesena saabunud perekonna keeleõpe saab peagi läbi, kuid nad pole omandanud keelt tasemel, mida oleks tööleasumiseks vaja. Samuti lõpeb neil tugiisikuteenus, kuid nad pole valmis ilma hakkama saama. Perekond taotleb teenuse pikendamist, kuid riik pole otsustanud, kas seda teha.

Kehv keeleoskus on Rootare sõnul üks põhjus, miks pole ükski kuuest Haapsalu sõjapõgenikust seni tööd leidnud. Üks ema on lapsepuhkusel. Rootare ütles, et ülejäänud sõjapõgenikud õpivad keelt ja on töötukassas arvel, kuid töö leidmine võtab aega.

Volikogu liige Valdo Maisalu küsis, kui palju linna eelarvest kulub pagulastele. Rootare sõnul ei ole linna eelarvest neile seni midagi kulunud, sest pagulastele on eraldanud raha riik. Selle raha eest on ostetud esmavajalikku: sisustatud kolm kodu, ostetud talveriided, makstud hambaravi eest. „Seda on meile ette heidetud, sest meil on nii, et igaüks maksab hambaravi eest ise. Või kui ei maksa, siis on ilma hammasteta,” ütles Rootare. Sõjapõgenikel on hambaravi olnud siiski hädavajalik – hambad on väga korrast ära ja hambaarsti juurde on mindud juhul, kui see on vältimatu.

Ka on sõjapõgenikele palgatud tõlk, sest osa pagulasi vajab psühhoteraapiat. MTÜ Pagula tõlk on sõjapõgenikega liiga lähedalt seotud, et vahendada neid psühholoogilise abi saamisel.