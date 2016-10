Juhtkiri: majanduse kanaarilinnud (1)

Lääne Elu

Läänemaa ettevõtete edetabeli esikolmekümnes on paarkümmend ettevõtet, kes tegelevad tootmisega. Tegijate hulgas on põllumehed (Parmel Farm, Reinu-Einari, Esträv Grupp, Arne Tamm, Viljatare), toiduainetööstused (Rannarootsi Lihatööstus, Lihula Leib, Linnamäe Lihatööstus), ehitusmaterjalitootjad (Uninaks, Haapsalu Uksetehas), puidutöötleja Maronest, ehitaja Lääne Teed, tootjad (Torf, Pal-Klaas), tekstiili- ja rõivatootjad (Narma, Lade) ja metallitööstused (K.Met, Haapsalu Metal).

Sugugi mitte alahinnates finantsvahendusega tegelevat Koduliising OÜd, transpordiettevõtteid (Läänemaa Veoautokeskus, Mullo Transport, EST-Trans Kaubaveod, Festium Grupp), energeetikaettevõtet Imatra Elekter, majutusega tegelevat HEALi või kaubandusfirmasid (Sambla, Nurme Apteek, Optika, Soosing, Morobell), tuleb tõdeda, et ilma tootjateta pole ka neil pikka pidu.

„Start-up’id on toredad, neis on vahel ka sähvatusi, aga kogu meie riiki nendega üleval ei hoia,” tõdes pingereas esikohale tõusnud traaditööstuse K.Met juhataja Mardo Leiumaa.

Kui tootjail on kehvad ajad, kukuvad ka ettevõtted, kes nende tegevuse najal kosuvad. Tootjad on omamoodi majanduse kanaarilinnud. Teadupärast võeti see värvuline kaasa kaevandusse, andmaks märku saabuvast ohust. Kui linnuke hinge heitis, tuli kaevuritel kiiresti jalga lasta, sest hapnik oli lõpukorral või oli õhk mürgiste gaasidega reostunud.

K.Metil oli 2007. aasta esimene kvartal üliedukas, kuid juba kahe kuu pärast pidi ettevõte töölisi koondama, sest tellimused kadusid üleöö. Hiljem selgus, et alanud oli masu. Traaditootja oli tookord majandusõhkkonna kanaarilind.

„Mõistust ja tarkust on vaja, kuid põllumajandus ja tootmine peavad jääma, sest keegi peab ju ka tööd tegema,” tõdes Läänemaa edetabeli juht Mardo Leiumaa.