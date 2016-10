Eesti vanima ööklubi Africa uus tulemine

Kristjan Kosk

Africa ööklubi omanik Rainis Lõuke lubab, et nii head heli kui pärast uuendust, pole Africas varem kuuldud. Foto: Arvo Tarmula

Haapsalu populaarse ja ühtlasi Eesti vanima ööklubi Africa sisemus on pärast värskenduskuuri tundmatuseni muutunud.

Ööklubi Africa pidas viimase peo enne remonti augusti lõpus. Seda, et muudatused tulevad, lubas veebruaris ööklubi ostnud meelelahutusärimees Rainis Lõuke juba aasta alguses. Siis ei teadnud ta veel, et oli endale soetanud Eesti vanima tegutseva ööklubi. Küll aga oli ta muidugi väga hästi kursis Africa meeletu populaarsuse ja pööraste kõrgaegadega 1990ndate teises pooles – kui sa polnud Africas käinud, polnud sind olemaski!

Mõni aeg tagasi tekkis Lõukesel Eesti ühe kuulsaima diskori Arno Kukega arutelu, kas Eesti vanim siiani tegutsev ööklubi on Haapsalu Africa või Otepää Comeback. „Hakkasin asja uurima ja selgus, et vanim on ikkagi Africa. Comeback võis küll olla avatud natuke varem, kuid tollal kindlasti mitte ööklubina, vaid lihtsalt baarina. Lauri Laubre aga tegi Africa just ööklubiks,” selgitas Lõuke, kes peab veel Tapal ööklubi Moonclub ja Harjumaal Alavere pubi.

Milline näeb klubi välja pärast värskenduskuuri, ja mis seal täpselt uut on, saab lugeda 29. oktoobri Lääne Elu paberlehest.