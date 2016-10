Arto Aas: pärast haldusreformi tuleks omavalitsuste juurde teha eakate nõukojad

Riigihalduse minister Arto Aas kohtus täna Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu juhi Andres Ergmaga, et arutada haldusreformiga seotud küsimusi.

Minister ütles kohtumisel, et haldusreformi järgselt tuleks suuremat tähelepanu pöörata eakate kaasamisele ning koostööle kohaliku volikoguga. Minister toetas kohtumisel Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu algatust moodustada kohalike omavalitsuste juurde eakate nõukojad.

„Eakate panus on kohaliku elu edendamisse on väga oluline. Toetan igati vanema generatsiooni teadmiste ja kogemuste kaasamist omavalitsuste juhtimisse,“ ütles riigihalduse minister Arto Aas. „Samuti aitavad eakate nõukojad kaasa olulise info jõudmisel vanemate inimesteni,“ lisas minister.

Soomes on eakate nõukodasid moodustatud juba alates 1996. aastast. Nõukojad keskenduvad eakate heaolu tagamisele ning nende huvide esindamisele kõigi omavalitsuse otsuste juures alates kultuurist lõpetades planeerimisega. Positiivseid näiteid leidub Eestis ka täna, näiteks Viljandi linnas tegutseb juba kolmandat aastat volikogu juures Seenioride Nõukoda.

Aas ütles, et kohalike omavalitsuste ühinemised on tõestanud, et eakatele pakutavad teenused paranevad, seda eriti väiksemate valdade ühinemisel. Näiteks Viljandi vallas on pärast ühinemist kaasaegne toetatud elamise ja sotsiaalkorterite teenus, mis on tagatud kogu valla territooriumi elanikele. Ühinenud valdades on tekkinud võimalused palgata sotsiaaltööle vastava valdkonna spetsialistid. Endises Oru vallas, kus nagu paljudes väikevaldades puudus seni koduhooldustöötaja, on täna see teenus tagatud. Samuti ühtlustatakse ühinenud omavalitsustes sotsiaaltoetused tavaliselt kõrgema määra järgi.