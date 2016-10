Turistide huvi rannarootsi kultuuri vastu on tõusuteel

Toimetanud Kaie Ilves

Rannarootsi muuseum. Arhiiv

Taasiseseisvumise järel avanenud piirid tõid 1990. aastatel Eesti rannarootsi aladele turismibuumi. Ajapikku see vaibus ja külaliste hulk pöördus langusesse. Nüüd on märgata, et huvi selle rahvakillu ajaloo vastu on taas tõusuteel, edastas ERR.

Rannarootsi muuseumi direktor Ülo Kalm ütles rahvusringhäälingule, et viimastel aastatel on kasvanud soomlaste ja rootslaste huvi, lisandunud on sakslased, samuti lätlased ja leedulased.

Kalmu sõnul on üheks huvi kasvu põhjuseks see, et mitmed reisibürood on hakanud müüma rannarootsi teemaga seonduvaid pakette.

"Rootslastel on see põhjus Läänemaale või siia Noarootsi kanti tulla pigem, et siin on elanud rootslased. Eestlastel on pigem see, et see on ilus kant," märkis Läänemaa giidide ühingu liige Kaire Reiljan.

Reiljani sõnul võiks mõelda sellele, et panna Noarootsi ja Riguldi kandis üles senisest enam viitasid ja teejuhiseid, millest oleks abi seda piirkonda omapead avastama tulnutele.