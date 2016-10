Tsahkna: muudame oma nime Isamaaks (1)

Toimetanud Kaie Ilves

Margus Tsahkna. Arhiiv

Isamaa ja Res Publica Liidu esimees Margus Tsahkna tegi tänasel volikogul erakonnakaaslastele ettepaneku muuta sisu ja nime järgmisel erakonna suurkogul ning edaspidi tegutseda Isamaana.

Tsahkna ütles, et see ei ole katse taastada Isamaaliitu ega Res Publicat, see on ettepanek koonduda Isamaa erakonnaks, minna edasi järgmisse, loogilisse etappi.

„See ei ole mitte tavaline märgimuutus, vaid meie sõnum sellest, et oleme muutunud ja valmis otsustama. Tänane valitsus on muutumas seisaku mootoriks. Peenhäälestus peab lõppema – Isamaa, see tähendabki olla ise oma saatuse peremees ja teha ise oma saatuse üle julgeid otsuseid,“ ütles Tsahkna.

Tsahkna kandis erakonna volikogus ette Isamaa manifesti, kus tõdes, et Eesti on seisakus ning tunnistas ka IRLi osa selles.