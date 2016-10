Tsahkna: Eesti areng on seiskunud

Toimetanud Kaie Ilves

Margus Tsahkna. Arhiiv

Isamaa ja ResPublica Liidu tänasel volikogul kõnelenud IRL-i esimees, Margus Tsahkna tõdes, et Eesti areng on seiskunud.

"Eesti ei vaja peenhäälestust, vaid tõsiseid otsuseid," ütles Tsahkna.

Tsahkna tõdes et, seisaku tunnistamine ei ole viimaste aegade valitsustes vahelduva eduga osalenud IRL-i jaoks nõrkuse märk.

"Olukorra tunnistamine on eeldus edasiminekuks. Me ei tohi niisama pealt vaadata ja vaikides osaleda, sest see teeb meid kaasvastutajaks. Meie oleme valmis muutusteks, nüüd on küsimus, kas peenhäälestamise kursilt on valmis lahkuma ka teised," ütles Tsahkna.

Rääkides presidendivalimistest, avaldas Tsahkna tänu Allar Jõksile, kes tegi suurepärase kampaania ja saavutas väga hea tulemuse.

"Ma arvan, et Eesti sai endale hea presidendi. Kersti Kaljulaid on muutuste president, kes lööb Kadrioru aknad valla ja tuulutab ruume värskete muutuste tuultega. Soovin talle jõudu oma visiooni elluviimisel. Meie oleme talle toeks, sest see ühtib meie maailmavaate ja väärtustega," ütles Tsahkna.

Tsahkna sõnul näitasid presidendivalimised, et erakonnad, kes on seni olnud ühtsed, on ühtsuse minetanud.

"Üks on kindel – Savisaare-tondiga enam Eesti poliitikas ei hirmuta. Agoonia lõpetab järgmisel nädalal Jüri Ratas. See on suur muutus. Savisaare-hirmu asemel hakkavad valimistulemusi otsustama erakondade väärtused ja programmilised seisukohad," ütles Tsahkna.

Tsahkna märkis, et paraku oli Reformierakonna saatus presidendivalimistel üsna täbar.

"Intrigeerides kutsuti esile peaaegu põhiseaduslik kriis," ütles Tsahkna.