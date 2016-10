Sven Pitkve: roheline energia ei pea olema kallis

Lemmi Kann

Peaaegu kõikjal Läänemaal on kaugloetavad arvestid juba paigaldatud. Arvo Tarmula

Tavaliselt seostuvad sõnad „roheline” ja „öko” inimeste teadvuses kallima hinnaga. Imatra Elekter ASi elektriäri juht Sven Pitkve kinnitab, et see ei pea nii olema.

Igal sügisel saabub hetk, kui inimesed vaatavad üle oma elektriarved ja -paketi ning kõrvutavad neid võimalike alternatiividega: äkki saab veel odavamalt.

„Jah, oktoobris-novembris tuleb see teema aktiivselt päevakorrale ja need on meile kõige kiiremad ajad,” ütles Pitkve ja selgitas, et tähtajalisi lepinguid, mis aasta lõpus läbi saavad, on endiselt omajagu.

Tähtajalise ja tähtajatu lepingu põhiline vahe on hinnastamise tüübis.

Tähtajatu leping on muutuva hinnaga leping, kus elektri hind tarbija jaoks sõltub elektri börsihinnast, millele lisandub elektrimüüja marginaal.

Tähtajalise lepingu puhul on hind terveks aastaks paika pandud. „Ka meie peame kord aastas üle vaatama, millist hinda me saame järgmiseks aastaks pakkuda – me võtame osa tururiski ju enda kanda. Kui vaja, siis kas tõstame või langetame hinda,“ selgitas Pitkve.

Seni on endiselt võitjad need, kes on otsustanud börsihinnal põhineva paketi kasuks.

Suurem osa Imatra kliente ongi valinud börsipaketi, aga mitte kõik. Ühe või teise eelistamine kujunes Pitkve sõnul 2012. ja 2013. aasta jooksul välja ja pole oluliselt muutunud. Kui, siis 1-2% börsipaketi kasuks. „Alguses olid fikseeritud hinna eelistajate seas neid, kel oli elektriküte ja kes kindlustasid end talvise börsihinna kõikumise vastu. Ja on inimesi, kellele meeldibki täpselt ette teada, kui palju ta elektri eest maksma peab,” selgitas Pitkve.

Roheline ei võrdu kallis

Imatra fikseeritud hinnaga paketi „Püsiv” ja börsipaketi „Täpne” kõrval on ka „Roheline”, mis peaks Pitkve sõnul olema soodsaim rohelise energia pakett Eestis.

„Me ei ole tahtnud seda võimalust kunagi kõrgelt hinnastada, vaid hoida võimalikult lähedal „tavalise” elektri hinnale, et rohelist mõtteviisi propageerida,” selgitas Pitkve.

Selle aasta algusest on Imatra rohelisel energial küljes rahvusvaheline kaubamärk EKOenergia, mis sündis mitmekümne Euroopa riigi mittetulundusühingute koostöös. „Meie oleme nende esindajad Eestis. Ainukesed,” märkis Pitkve.

„Kui võtta täiesti tavaline Eesti kodutarbija, kes tarbib umbes 4000 kW aastas ehk siis elab kas korteris või väiksemas majas, siis hinnaerinevus börsipaketiga on ainult 1,6 eurot aastas. Sisuliselt olematu vahe,” tõi ta näite.

Selle paketiga saab kaasa garantii, et elektrienergia on toodetud 100% kontrollitud taastuvatest allikatest, peamiselt tuuleenergiast. Märgis tagab, et müüdava taastuvenergia elektrijaamad pole ehitatud looduskaitsealadele ja osa elektri müügitulust investeeritakse taastuvenergia edasisse arendamisse.

Iga müüdud megavatt-tunni eest maksame ka väikese sissemakse EKOenergia kliimafondi, mille abil arendatakse maailmas uusi taastuvenergia võimsusi.

Kaugloetavad arvestid aasta lõpuks paigas

Praeguseks on Haapsalus ja Läänemaal valdav osa kaugloetavaid arvesteid juba paigaldatud.

„See projekt on aastavahetuseks valmis. Täna on 99,9% töödest tehtud. Mõnes paigas on arvestid veel vahetamata, kus on tehnilisi raskusi tekkinud,” teatas Pitkve.

Imatra elu on kaugloetavate arvestite tulemine kõvasti lihtsamaks ja mugavamaks teinud – näidud jooksevad ise kokku, mis teeb kogu arvepidamise protsessi varasemalt tunduvalt lihtsamaks ja kiiremaks. „Tööprotsessi optimeerib see ikka kõvasti. Töökindlus on ka üllatavalt hea olnud,” märkis Pitkve.

Aga nagu ikka uue asjaga, päris ilma probleemideta ei saa. Kõige tavalisem lugu on Pitkve sõnul see, kui suvilapiirkondades lülitatakse vanast harjumusest talveperioodiks elektrikilp peakaitsmest välja, aga nii lülitatakse ka arvesti välja ja siis tekivad prognoosnäidud, kuigi tegelikult elektrit ei tarbitud. „Välja tuleb lülitada hoopis arvesti – selleks on arvesti peal üks nupp. Siis arvesti saadab meile nullnäidu. Meie kodulehel on ka juhend, kuidas seda teha.”

Niisiis veenduge, et te ise endale põhjuseta arveid ei tekitaks.