Soe talv ennustab küttepuude nappust

Tarmo Õuemaa

Lauri Lilleoksa sõnul on puude tellimise-vedamise hooaeg ammu läbi, mistõttu kuivad küttepuud on otsakorral. Arvo Tarmula

Soe talv rõõmustab neid, kes kütavad oma kodu ahjuga, sest puid kulub vähe ja raha kokkuhoid on korralik. Samas võib see tähendada raskusi tuleval talvel, sest sulaga on raske järgmise aasta puid metsast kätte saada.

Möödunud talv oligi selline. „Kütjad rõõmustasid, aga metsategijatele oli see halb – lõhud oma tehnikat, kui üldse metsa pääsed,” rääkis Lääne-Nigula mees Lauri Lilleoks, kelle osaühing Halukalur on küttepuid müünud viis-kuus aastat.

Lilleoks peab ennast küttepuude turul väikseks tegijaks, aastas müüb ta umbes 500 ruumimeetrit küttepuid. „Püsiklientuur võtab puud juba aprillis, mais või juunis. Nemad tellivad oma suure portsu varakult ära, teavad täpselt, kui palju puid kulub ja tahavad selle mure kiiresti kaelast ära saada,” ütles Lilleoks.

Kuiva puud napib

Teine rühm on need, kes avastavad alles jahedate ilmade saabudes, et kuur on tühi. Neile pole Lilleoksal enam midagi pakkuda. „Sel aastal olen kuivast puust juba tühjaks ostetud. Poolkuiva ei julge inimestele müüa, sest äkki on liiga toores. Korstnapühkijad räägivad, et kohe on näha, kes on proovinud märja puuga kütta,” seletas ta.

Lääne Elu puumüügikuulutustes on vaid vähestel pakkuda kuiva lehtpuud. Kellel on, küsib selle ruumimeetri eest ligikaudu 40 eurot.

Odavama kuiva küttepuu hind on Läänemaal mitu aastat kõikunud 30 ja 40 euro vahel. OÜ Kriske küsib kuiva okaspuu ruumi eest 33 eurot, kuiva lepa eest 38 ja kuiva sanglepa ehk musta lepa eest 40 eurot.

Okaspuud peljatakse asjata

Läänlaste lemmikpuu on must lepp, aga okaspuud peljatakse. „Must lepp on tõesti kõige mõistlikum. Selle kütteväärtus on väga hea, aga hinna poolest on tublisti kasest odavam,” ütles Lilleoks.

Kõige kehvem (ja odavam) on Halukaluri valikust hall lepp, edasi segapuit, kus on halli ja musta leppa ning ka mõni kask, saar, haab sees. „Kui ostja lubab, panen ka okaspuud,” ütles Lilleoks.

Kuuse ja männiga on segane lugu – paljud neid kütmiseks ei taha. „Hea küsimus, miks ei taheta,” ütles Lauri Lilleoks. „Ise mäletan lapsepõlvest, et maal köeti kogu aeg okaspuuga. Mõned arvavad, et kuna selles on vaiku, siis see tahmab ja määrib rohkem. Ei tahma. Võib-olla ei meeldi see, et paugub ja prõksub põledes rohkem. Võib-olla sellepärast ei taheta seda kaminasse, aga ahjus pole sellest ju midagi. Sooja annab see igatahes hästi.”

Erandkorras on ta ka saart küttepuuna müünud. „Saar sobib neile, kes kütavad katlaga, aga ahju ma saarega küll kütta ei soovita – võib ahju lõhki kütta,” selgitas ta.

Reegel on, et mida kõvem ja tihedam on puit, seda kuumem tuleb tuli ja seda kauem tuleb puud ka kuivatada.

Hilisemaid pretensioone ei arvestata

Igal aastal jõuab avalikkuse ette juhtumeid, kus küttepuude ostja tunneb ennast petetuna ja väidab, et müüja on talle lubatust vähem puid toonud. „Ka meiega on seda paar korda juhtunud,” tunnistab Lauri Lilleoks.

Selle vältimiseks peaks puude tooja ja ostja puuhunniku kohe üle vaatama. „Hiljem ei saa enam midagi kindlaks teha, sest võib-olla on osa puid juba ära põletatud või teiste puudega kokku laotud,” ütles Lilleoks.

Ruumimeeter või kõnekeeles ruum on kuupmeeter laotud küttepuid. „Kui müüja puid laob, on tal tavaliselt kiire ja pole aega puid nii tihedalt üksteise kõrvale sättida. Ostja pärast kodus laob väga hoolikalt ja siis vaatab, et puid on vähem,” selgitas ta.

Puumüüjale ostja petmine Lilleoksa sõnul kasu ei too. „See on mitme aasta äri. Ei taha ju, et klient järgmisel aastal mujalt ostab,” ütles ta.

Toores puu ei soojenda ja tekitab pigi

Korstnapühkija ja pottsepp Anti Nöör peab ahjukütmise esimeseks reegliks, et puud peavad olema kuivad. „Niiske puuga küttes kulub suur hulk energiast niiskuse väljaaurutamisele. Sooja mõttes läheb see kaotsi. Ahjutäies märgades puudes võib olla isegi mitu liitrit vett,” ütles ta.

Lõõre pigitab niiske puu põlemine ka, sest põlemistemperatuur ahjus on madal ja niiskust palju, selgitas ta. „Inimestel enamasti pole niiskusemõõtjat ja tihti kuulen, kuidas kinnitatakse, et meie puud on küll kuivad. Siis teeme prooviks ahju tule alla ja puud hakkavad sisisema,” rääkis ta.

Põlema läinud puude sisina järgi saabki kõige lihtsamalt kindlaks teha, kas puud sobivad või mitte.

Niiskest puust tuleb ka rohkem tahma.

Üks ahjutäis korraga

Nööri sõnul tuleb läänlastel ka ahjude lõhkikütmist ette. „Eriti tellisahjude puhul,” täpsustas ta.

„Tellisahjude puhul on ahjusein nii paks, et väljast võib ahi tunduda lihtsalt leige, samal ajal on sees juba väga kuum. Nii paksu seina puhul hakkab ahi alles pärast kütmist sooja välja andma,” selgitas ta.

Ahju tekivad praod siis, kui kuumaks aetud sisemises osas tekib soojuspaisumine, aga väljast on kivid veel külmad.

Anti Nöör nõustub Lauri Lilleoksa soovitusega saart ahju mitte panna, aga laiendab selle ka tammele. „Need on hästi tihedad ja rasked ning põledes tekitavad väga kõrge kuumuse. Kuumus võib ahjus kerkida 1300 kraadini ja see võib juba küll ahjule liiga teha,” ütles ta.

Üldiselt peaks tellistest ahi pärast kütmist olema maksimaalselt nii kuum, et saab ikka natukeseks käe vastu panna.

Isegi õige suure pakasega ei tohi ühe kütmisega mitu ahjutäit puid ära põletada, vaid ikka ühe. Kui see tuba piisavalt soojaks ei aja, tuleb lihtsalt kütta kaks korda päevas.

Tuli mitte alla, vaid peale

Traditsiooniliselt pistavad inimesed ahjus kõige alla paberi, siis peenemad puud ja laastud ja kõige üles suured puud. Nii hakkab tuli levima alt üles. Tänapäeva kaminahjude puhul tasub teha tuli hoopis vastupidi puuhunniku peale, ütles Anti Nöör.

See pikendab põlemisprotsessi, mis on hea. „Kui kogu puumass läheb korraga põlema, tekib palju puugaasi, mis vajab põlemiseks palju hapnikku. Põlemata puugaas on see, mis tekitab tahma,” selgitas ta.

Puud peavad ahjus saama nii palju õhku, et tuli on suur, mitte õrnalt miilav. Muidu tekib jälle tahm.

Aga liiga palju õhku võib samuti tahma tekitada. „Liigne õhk jahutab pliidis temperatuuri maha.”

Päris kindlasti ei tohi ahju kütta poolkinnise siibriga, hoiatas korstnapühkija. Just nii kiputakse tegema, arvates, et see pikendab põlemisprotsessi ja kütab ahju vähema hulga puudega soojaks.

Pärast pikka pausi

Kui pool aastat pole ahju köetud, on üsna tõenäoline, et see ajab esimese hooga suitsu tuppa. „Tõmbeprobleeme võib esineda, kui pole ahju tükk aega kasutatud. Sellel võib olla mitu põhjust, näiteks õhurõhk ja külm korsten,” kinnitas korstnapühkija.

„Tihti pannakse korstnas tõmbe tekitamiseks sleppeluugist või korstnaluugist põlev paber sisse. Jah, korstna soojendamine tekitab hea tõmbe, aga niiviisi on väga tõsine oht, et korstnas läheb tahm või pigi põlema,” hoiatas ta.

Ka need, kes arvavad, et nende korsten on puhas, ei tohiks sellega riskiga. „Isegi kui korstnapühkija on just käinud, võib vale kütmisega kahe-kolme nädalaga korstnasse tekkida jälle tahmakiht, mis võib luugist sisse torgatud põlevast paberist süttida,” ütles Nöör. „Laske kas või soojapuhurist korstnasse sooja õhku.”

Pigist korstnat ei saa ka korstnapühkija tavameetoditega puhtaks. Tänapäeval on olemas aga keemilised pigieemaldusvahendid, mida lisatakse ahju kütmise ajal või pärast sütele, soovitas Anti Nöör.