Kelli Seiton: silma vaatamisest

Kelli Seiton

Kelli Seiton. Arhiiv

On üks asi, mida on Austraalias ringi käies väga raske teha – jääda märkamatuks ja mitte kellegagi suhelda. Austraallased on lihtsalt nii sõbralikud ja avatud, et alustavad vajadusel juttu võhivõõragagi nagu ammuse tuttavaga.

Pärast üht aastat Austraalias veetsin vahepeal paar kuud kodus Eestis ja adusin vist alles siis tõeliselt seda erinevust, kui avatud on inimesed Austraalias. Ma ei ütle, et Eestis jalutaksid tänavail vastu vihased ja mornid inimesed, nagu stereotüüp tihti väidab. Mulle tundub hoopis, et inimesed pigem ei ole eriti altid võhivõõraga lihtsalt niisama suhtlust alustama. Näiteks Haapsalus ringi jalutades võisin jälgida vastutulijate ilmeid ja hoiakuid, ilma et keegi mind teolt tabaks ehk mulle otsa vaataks. Kord jäi mu pilk Tallinnas trolliga sõites pidama ühel vanemal lõbusa näoilmega mehel. Mees, aimamata, et keegi teda jälgib, haigutas magusalt suure suuga ja märkas siis poole haigutuse pealt minu pilku. Ta vaatas mulle häirimatult otse silma, lõpetas rahulikult oma haigutuse ja naeratas vandeseltslaslikult. See juhtum on mul meeles selgelt just seetõttu, et see oli üks väheseid selletaolisi suhtlusi, mida Eestis võhivõõraga kogesin.

Austraalias on lugu hoopis teistmoodi ja nähtamatu olemise võib tänavail kõndides unustada. Ikka ja jälle on keegi, kes sulle otsekoheselt silma vaatab. Kedagi jälgima jäädes võid kindel olla, et kaua seda märkamatult teha ei saa.

Kõigepealt saabki austraallaste avatusest aimust tänavail jalutades – vastutulijad vaatavad sulle silma ja naeratavad justkui tervituseks. Pargipingile istudes ja mööduvale koerale tähelepanu pöörates koeraomanik peatub ja esitab loomale küsimuse: „Noh, kas sa ei lähegi tere ütlema?” ning suunab koera sinu poole, et mine, sulle tehakse pai. Mõnda poodi sisse astudes astub ligi müüja, kes uurib, millega sa täna tegelnud oled, kust tuled ja kuidas sulle seal siis ka meeldis.

„Kuidas läheb?”, „Tere päevast, semu!”, „Liiga lihtne, kullake!”, „Pole probleemi!” – need on viisakusväljendid, mis korduvad inimesest inimesse kohast ja kellaajast olenemata ning peaaegu alati on saatjaks naeratav suu koos sõbralike silmadega.

Mõnikord niidab mõni vastutulija su jalust niimoodi maha, et jääd pärast veel pikalt mõtlema, ega temaga ometigi juba varem tutvunud ole. Minuga juhtus see kord siis, kui poest kiiresti näksimist ostsin ja parklas auto poole suundusin. Minu kulgemise peatas ühe vanema daami pöördumine, mis kõlas nii sõbralikult, et olin kindel, et ta räägib mõne oma lapselapse, mitte minuga. „Kullake, kust sa selle käekoti said?! Ma armastan seda!” õhkas ta mu tumesinise koti poole vaadates. Sellest komplimendist hargnes umbes kümme minutit kestnud elav vestlus käekottidest ja sellest, kus asuvad ümbruskonna parimad taaskasutuspoed. Kogu vestluse toon oli nii sundimatu ja siiras, et lahkudes juba olimegi justkui head tuttavad.

Austraallaste sõbralikkust näeb ka siis, kui minna mõnd kohalikku matkarada vallutama. Kui vastutulija, ise künkast üles rühkimisest näost punane, lõpetab sulle lähemale jõudes vestluse oma kaaslasega ja pöörab pilgu maha, tead juba, et tegemist on välismaalasega. Heal juhul on ta siin ringi rännanud nii kaua, et naeratab tervituseks tagasihoidlikult. Kui vastutulija aga puurib sulle otse silma, ähib viimast korda demonstratiivselt ja pöördub sinu poole kelmika „loodan, et pole palju jäänud”-märkusega, tead, et sinu vastas on kohalik.

Sõbralikkuse juurde kuulub tihtipeale kerge ellusuhtumine ja naljatlemine: isegi kui olukord on halb, ei tasu pead norgu lasta. Näiteks farmer, kelle juures ma töötasin ja kelle elu kulges aedvilja müügihindade kõikumise tõttu nagu Ameerika mägedel – kord tõusid kõrgele ja tähendasid talle head sissetulekut, siis langesid aga nii madalale, et viljade korjamise kulu oli suurem kui tulu, mis nende müügist saadud oleks –, alustas ta igat pikka tööpäeva ikkagi suure entusiasmi ja naljadega.

Austraalias õpitud avatus on üks asi, mida tahan Eestisse naastes kaasa võtta, ja hoian näppe ristis lootuses, et see on mulle kõvasti külge hakanud. Muidugi on mugav ja kindlam tunne tänavail oma kinnises mullis ringi jalutada, ent palju toredam on, kui võid saada sõbraliku pilgu või julgustava naeratuse ka võhivõõralt lihtsalt selle eest, et juhtusid temast mööda minema.