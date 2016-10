EKRE läheb valimistele 60-70 omavalitsuses

BNS

Mart Helme. Arhiiv

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimehe Mart Helme sõnul läheb erakond järgmisel sügisel kohalike omavalitsuste volikogude valimistele oma nimekirjaga 60-70 omavalitsuses.

"Me arvestame kuskil suurusjärguga kuni 60-70 omavalitsust. Me püüame oma nime all välja minna kõikjal, kus vähegi võimalik," ütles Helme.

Valimised toimuvad tuleva aasta 15. oktoobril.