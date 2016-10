Anvar Samost: vähem kui aasta kohalike valimisteni

Anvar Samost

Anvar Samost. Arhiiv

Need kohalikud valimised tulevad hoopis teistmoodi – suuremate valdade ja tähtsust kaotanud Savisaarega.

Võiks arvata, et kohalike valimisteni on peaaegu aasta ja enne kevadet saab avalikkus valimiste teemast puhata. Tegelikult on kindel, et iga päevaga kuuleme valimistest üha rohkem, sest – nagu alati ja kõikide valimiste kohta öeldakse – tegemist on erakordselt olulise pöördekohaga.

Kes kahe nädala eest teraselt „Aktuaalset kaamerat” vaatas, see märkas, et lõigus, kus oli Reformierakonna peakontoris intervjuu erakonna auesimehele etteheiteid tegeva peasekretäriga, paistis korraks üks tahvel, mille ülemisse paremasse serva oli kirjutatud „366”. See pole mingi reptiilide salakood. Täpselt nii palju päevi jäi tol hetkel Tallinna ja kõigi teiste Eesti omavalitsuste volikogude valimisteni. Reformierakond on tuntud oma põhjaliku ja tehnoloogilise lähenemise poolest võimule ning kindlasti pole nüüdki erandit oodata.

Aga enne suuremate erakondade ja suuremate teemade juurde jõudmist tasub peatuda üles seataval laval ja väiksemate, kuid mitte tähtsusetute rollide täitjail.

Järgmised kohalikud valimised on 15. oktoobril 2017. Selleks ajaks ei ole valdu ja linnu Eestis enam mitte üle 200 nagu praegu, vaid üle kahe korra vähem. Kas 70 või 80, ei tea keegi veel öelda. (Seda kõike juhul, kui riigikohus ei üllata ega kogu haldusreformi praegusel kujul kraavi lükka. Aga isegi siis tuleb väga tõenäoliselt hulk vabatahtlikke ühinemisi.)

Suuremais valdades on inimesi ja raha rohkem. Paigast lähevad viimase 25 aastaga välja kujunenud võimusuhted. Üllatusi tuleb valimistel palju, kas või seepärast, et mitmetel valimistel oma väikeses omavalitsuses suure toetuse saanud kohalik liider ei pruugi liitunud naabervaldades üldse tuntud olla. Ilmselt on õigus neil, kes ennustavad, et erakondade positsioon paraneb.

Kõigest hoolimata tuleb üle-eestiliselt oma tulemust kirja saada soovivail erakondadel ikka välja panna ligi 100 nimekirja, mis ei ole lihtne. Isegi suurtel parteidel nagu Reformierakond ja Keskerakond on alati olnud omavalitsusi, kus välja minna ei õnnestu.

Kõige kiiremini ja lihtsamalt lahendas asja seekord Vabaerakond, kes hindas piirkondade võimekust realistlikult ja enamikus omavalitsustes oma nime all valimistele ei lähegi. Tuleb tunnustada leidlikku ja erakonna väärtustega kokku kõlavat lahendust, mis seisneb sõnumis, et nemad seisavad vastu „kohalike kogukondade parteistamisele” ja on „valimistel koos valimisliitudega”.

Suure küsimärgi ees seisab ka EKRE, kel on uues, mitterahvaliitlikus vormis tulemas sisult esimesed kohalikud valimised. EKRE osales küll ka 2013. aastal, kuid selleks ajaks ei olnud erakonda veel praegusel kujul uuesti üles ehitatud. Esimene indikatsioon EKRE võimetest saabki olema vastus küsimusele, mitmes omavalitsuses nad oma nimekirja üles seavad.

IRList ja sotsiaaldemokraatidest rääkides tuleb juba eristada mängu Tallinnas ja teistes Eesti omavalitsustes. IRL tegi 2013. aastal kõiki üllatanud tugeva kampaania pealinnas ja kindluse mõttes asendas Reformierakond IRLi valitsuses hoopis sotsidega. Järgmised valimised läksid IRLil juba palju halvemini ja nüüd on ka tollal palju tähelepanu saanud kampaania võtmetegelased erakonnast lahkunud. Sotsidel on Tallinna poliitikas olnud täpselt null saavutust ja kuigi üle riigi on reitingu seis IRList parem, siis midagi säravat inimeste või ideede poolest neilt ometigi oodata ei oska. Kõige targem lahendus neile kahele erakonnale oleks Tallinnas koostööd teha, aga vaevalt see juhtub ja pigem näeme nende omavahelist vastandumist keele teemal.

Nii IRLil ja sotsidel kui ka Reformi- ja Keskerakonnal on kõige suurem muutus 2017. aasta kampaanias Edgar Savisaare rolli pisenemine.

On peaaegu selge, et kahe nädala pärast valib Keskerakonna kongress uueks esimeheks Jüri Ratase. See omakorda tähendab suure tõenäosusega, et ka Keskerakonna Tallinna linnapea kandidaat on Ratas. Päris kindlasti ei ole kandidaat Savisaar. Isegi kui Savisaar kandideerib Keskerakonna nimekirjas, ei ole IRLil – nii nagu 2013. aastalgi – ega ka kellelgi teisel võimalik ehitada platvormi temaga vastandumisele. Piltlikult öeldes võib ennustada, et kõige enam peab Savisaarele vastanduma hoopis Ratas.

Kindlasti tähtsustuvad uutes oludes linnapeakandidaatide isikud. Reformierakonnas on juba tuttaval moel mitu nime välja käidud. Näiteks Yoko Alender. Kaja Kallas andis just teada, et „on valmis kandideerimisest loobuma”. Reformierakonna sisemist tasakaalu hinnates ja eeldusel, et enne kohalikke valimisi valitsuse koosseis ei muutu, võib kõige tõenäolisem olla Kristen Michali ülesseadmine. Linnapea amet pole Michali suurim eesmärk, kuid kandideerimisest loobumisel on kindlasti omad ohud.

Seda enam, et uus linnavalitsus on üle hulga aja koalitsioonivalitsus. Reformierakond on väikeste, peaaegu märkamatute sammudega üle aasta panustanud võimalusse, et selle koalitsiooni võiksid Keskerakonnaga moodustada just nemad. Korraga nii Tallinnas kui ka Toompeal võimul olla oleks erakordselt magus.