Aidi Vallik: kriisiplaanide mitu tahku (1)

Imestan siin omaette vaikselt, et viimastel kuudel käivad ajakirjandusest pisteliselt, kuid siiski pidevalt läbi teemad hüpoteetilistes öko- ja globaalkatastroofides ellujäämise kohta.

Ühtpidi, eks ole selletaolist paanikat üles köetud varemgi, näiteks 2012. aastal megapäikesepurset või tundmatu planeedi Nibiruga põrkumist oodates. Siis jäi see poleemika õnneks küll vaid blogi- ja foorumisfääridesse, samuti väidetavalt masside eest varjatud tõde valdavaile netilehtedele. Tõsiseltvõetav ajakirjandus katastroofiks valmistumisega ei tegelnud.

Nüüd aga vaatan mõninga imestusega, kuidas ilmuvad avalikkuse ette soovitused kriisiolukorraks valmistumiseks ja toiduvarude soetamiseks ja mitte sugugi enam alternatiivseist netinurgatagustest, vaid üsnagi tõsiseltvõetavaist allikaist, meie suurtest lehtedest kuni ministeeriumide tasandini välja. Mitte et nii ei peaks või ei tohiks. Mind paneb hoopis imestama, et kui meie valitsus, kes on kodanike elu- ja tervisevõimekuse suhtes väga pikki aastaid üles näidanud vaid suhtelist ignorantsi (arvestades meie tervishoiukorralduses, päästes ja hoolekandes aina süvendatavat kaost), hakkab äkki millegi sellisega tegelema. Et see tundub meie kontekstis tõesti normaalsusest hälbimine, tekivad mul paratamatult küsimused, miks need ellujäämise teemad just praegu nii tugevasti üleval on ja neid ajakirjandusele agaralt ette lükatakse.

Pole midagi teha, aga tekib küsimus, kas võib olla, et tegemist on katsega milleltki muult väga oluliselt avalikkuse tähelepanu eemale juhtida. Samal ajal kui meedia turvaliselt tsiviilkaitse küsimustega tegeleb, ei saa ta tegelda selle kuuma kartuliga, mida kuskil kabinetivaikuses suust suhu veeretatakse. Saab vaikselt teha midagi sellist, mis äkki muidu avalikuks tulles jälle pahandust hakkab põhjustama; saab kuhugi allkirjad alla anda, ilma et meedia valvekoerad lõugu lõksutama hakkaksid? Poleks ime, nii on meie riigis ennegi talitatud.

Või kas võib olla, et „nad” teavad midagi, mida meie ei tea? See umbusk liigitub nüüd küll kategooriasse „valitsus salgab juhtunut”, aga ega saa ju nõudagi, et näiteks luureandmed isegi demokraatlikes riikides avalikud oleksid. See oleks absurd. Nii et ikkagi … äkki nad teavad midagi, mida meie ei tea?

See on muidugi vastikult häiriv mõte. Nii hakkad korraga märkama, kui tihe lennuliiklus üle su pea käib, kuigi reisilennukitel pole su kodust asja üle lennata üheski suunas. Aga see mürin seal taevas – on see ikka õige asi? Ja loed lehest: vaja hakata varusid soetama. Noh, selge. Paanika tõstabki vaikselt pead. Tormad poest tikke ja soola ostma, pärast räägid naabritele ka. Siis juba käib netifoorumites tõsine arutelu, et sõda tuleb, sõda tuleb.

Ma ei tea, kas nii ikka peaks. Ausalt öeldes on eesti rahvas nii geneetilise kui ka elava mälu tasandil kõige sõdadesse puutuvaga niigi traumeeritud. Selle kulisside taga elava hirmu õhutamine võib – rõhutan sõna „võib” – kellelegi kasulik olla. Näiteks on teada, et hirmunud rahvas koondub meelsamini valitsuse reeglite alla, lepib kergesti igasuguste, isegi isikuvabadusi puudutavate piirangutega, on kergesti manipuleeritav … Kas see on see, mida selle kriisiinfo impulsside abil saavutada tahetakse?

Ei tea. Võib-olla, aga ei pruugi. Sest kogu meie ühiskondlikust skepsisest hoolimata on ju tegelikult isegi mõistlik neist kriisiasjadest vahel rääkida. Sõda sõjaks ja valitsuse salaplaanid salaplaanideks, aga tõsiasi on ju need mitmepäevased elektrikatkestused täitsa tavalise tormi ajal kaugemais maanurkades. Täitsa tõsi on aga, et 2014. aasta oktoobris pääses kolm neljandikku Tallinna linna suhteliselt napilt keskse heitveekollektori sissevajumisest tingitud keskkonna- ja humanitaarkatastroofist. Kui selle viimasega nüüd tõesti musta stsenaariumini oleks jõutud, poleks olnud mitte ühelgi tasandil, ei perekondade ega linnavalitsuse omal, mitte mingit tegevusplaani ega vahendeid, kuidas päästa oma perekond või linnavalitsuse puhul linnaosad koos haiglate ja ametiasutustega, kui veevarustus ja reovee ärajuhtimine lõpeb.

Nii et selles mõttes on kriisiplaanid mõistlikud küll, umbes nagu kodune väike vahtkustuti tuleõnnetuse puhuks. Võib-olla iseenda vaimse tervise huvides võikski neisse nüüd välja käidud varustuse nimekirjadesse ja kriisisoovitustesse just nõndamoodi suhtuda, mitte hakata kohe puude tagant metsa otsima, nagu mina seda teen oma ülemõtlemise kalduvusega kimpus olles.